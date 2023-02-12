По степени износа Костанайская ТЭЦ в жёлтой зоне — вице-министр энергетики

Ситуацию с теплоснабжением в Костанайской области обсудили в ходе рабочего визита вице-министра энергетики Казахстана РК Жандоса Нурмаганбетова.

В Костанайской области источниками тепловой энергии являются Рудненская, Костанайская и Аркалыкская ТЭЦ. Установленная тепловая мощность 3-х ТЭЦ составляет 1301 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность 1190 Гкал/ч, дефицита выработки тепловой энергии в регионе нет.

За текущий отопительный сезон в Рудном 3 раза происходило массовое отключение тепла в связи с порывом на тепломагистрали. В целом конечно, теплосети и по стране и Костанайской области сильно изношены.

«Вместе с тем, хотелось бы отметить что к компетенции Министерства энергетики относятся сами ТЭЦ, вопросы тепловых сетей прерогатива Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

При этом, министерством энергетики принимаются необходимые меры для стабилизации ситуации. Тепловая мощность Рудненской ТЭЦ 720 Гкал/ч, физический износ оборудования составляет 76 %.

С целью повышения надежности работы в предстоящем отопительном сезоне в 2023 году на ТЭЦ запланированы ремонтные работы на котле № 6 и на 2 турбинах № 2,3», — отметил вице-министр.

Касательно Костанайской ТЭЦ обеспечивающей теплоснабжение центрального и юго-западного районов города. Ситуация на данной ТЭЦ стабильная. Физический износ оборудования на ТЭЦ составляет 64%, по степени износа находится в желтой зоне, установленная тепловая мощность – 481,9 Гкал/ч. В 2023 году на ТЭЦ запланированы ремонтные работы на 2-х котлах № 4,5 и на турбине № 2.

«Тепловая мощность Аркалыкской ТЭЦ 100 Гкал/ч, физический износ оборудования составляет 90%.

На Аркалыкской ТЭЦ также в текущем году запланированы ремонтные работы на котле №2 и турбине №1.

Министерством принимаются следующие системные меры для улучшения ситуации с теплоснабжением в стране», — сообщил Жандос Нурмаганбетов.

По поручению Главы государства в 1 квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ.

Для стимулирования субъектов рынка будут направлены инвестиции на реконструкцию и модернизацию мощностей, разрабатывается новая Программа «Тариф в обмен на инвестиции». Объем инвестиций в отрасль по Программе оценивается порядка 400 млрд. тенге ежегодно.

В текущем году будет принят Закон «О теплоэнергетике». Закон направлен на решение проблем теплоснабжения регионов, позволит осуществлять долгосрочные планы и систематизировать взаимоотношения между центральными и местными исполнительными органами.

Планируется усилить роль Комитета атомного и энергетического надзора в сфере контроля за обеспечением качественных ремонтных кампаний и исполнением инвестиционных программ.

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