Большая часть самозанятых казахстанцев выживает на 100-200 тыс. тенге в квартал, передает LS.



В III квартале текущего года в стране насчитывалось 2,2 млн человек, которые работают на себя. Из них мужчин – 1,2 млн, женщин – 1 млн.

В основном они занимаются торговлей и фермерством, сообщает Бюро нацстатистики.

Если рассматривать совокупный доход данной категории населения, то из 2,2 млн самозанятых 722 тыс. человек зарабатывают 100-200 тыс. тенге за три месяца (33-66 тыс. тенге в месяц).

От 60 тыс. до 100 тыс. тенге получают 461,3 тыс. человек (20-33 тыс. тенге в месяц), до 60 тыс. тенге – 254,4 тыс. человек (20 тыс. тенге и меньше в месяц). При этом 1,8 тыс. человек вообще не имеют никакого дохода.

Всего 21,4 тыс. человек получают от 500 тыс. до 800 тыс. тенге в квартал (166-266 тыс. тенге в месяц). 7,1 тыс. человек – от 800 тыс. до 1 млн тенге (266-333 тыс. тенге в месяц). А свыше миллиона тенге зарабатывают 5,4 тыс. человек (больше 333 тыс. тенге в месяц).

Если разбирать ситуацию в регионах, то отметим, что менее чем на 60 тыс. тенге в квартал выживают самозанятые жители Атырауской области (42,8 тыс. человек). При этом в данном регионе самый высокий показатель среднемесячной зарплаты по Казахстану.

Также низкий доход имеют самозанятые в Костанайской (38,9 тыс. человек) и Акмолинской областях (30,5 тыс. человек).

А из 5,4 тыс. казахстанцев, которые получают больше миллиона тенге в квартал, 3,8 тыс. человек работают в Алматы. Еще 1,1 тыс. человек – в Акмолинской области, 373 человека – в Ұлытау.

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