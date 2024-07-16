По видео с регистратора наказали водителя-нарушителя в Костанае

Кадр из видео
Видео в редакцию прислал читатель. Всю информацию мы передали в пресс-службу ДП Костанайской области.
«В отношении 35-летнего водителя возбуждено административное производство, за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.
Процессуальное решение примет суд. За это правонарушение водителю грозит лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев»,- сообщили в пресс-службе областного ведомства.
На днях был задержан еще один нарушитель. Суд наказал его арестом на 18 суток.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная РТН