По Земле ударила 7-балльная магнитная буря

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В понедельник, 16 сентября, Землю накроет мощная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.
По информации Meteoagent, с 10 сентября Земля находится под влиянием повышенной солнечной активности, ее мощность меняется. Буря продлится до 17 сентября.
15 сентября уже наблюдался повышенный фон геомагнитных колебаний с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре. 16 сентября солнечная активность дошла до К-индекса 7.
Небольшие магнитные колебания обычно почти неощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 уже ощущаются.
Советы для метеочувствительных, которые помогут облегчить ваше состояние:
- соблюдайте режим дня и питания;
- не употребляйте острой, соленой, жирной пищи, алкоголь и снизьте количество кофе;
- прогуливайтесь на свежем воздухе;
- избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.
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