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По Земле ударила 7-балльная магнитная буря

Фотография для новости По Земле ударила 7-балльная магнитная буря

Фото: Facebook.com/lpixras/

В понедельник, 16 сентября, Землю накроет мощная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

По информации Meteoagent, с 10 сентября Земля находится под влиянием повышенной солнечной активности, ее мощность меняется. Буря продлится до 17 сентября.

15 сентября уже наблюдался повышенный фон геомагнитных колебаний с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре. 16 сентября солнечная активность дошла до К-индекса 7.

Небольшие магнитные колебания обычно почти неощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 уже ощущаются.

Советы для метеочувствительных, которые помогут облегчить ваше состояние:

  • соблюдайте режим дня и питания;
  • не употребляйте острой, соленой, жирной пищи, алкоголь и снизьте количество кофе;
  • прогуливайтесь на свежем воздухе;
  • избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.
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