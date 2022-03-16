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  3. По-зимнему холодно. О погоде в Костанае и области 17 марта

По-зимнему холодно. О погоде в Костанае и области 17 марта

Фото из открытых источников

Днем на юге области небольшой снег, низовая метель.

На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 7-12, днем на юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 22-27, на юге области 18, днем 10-15, на юге области 7 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 22-24, днем 10-12 мороза.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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