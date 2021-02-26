Победителей музыкального телепроекта «X-factor» встретили в Костанае

Костанайский дуэт «Bro» сегодня чествовали на торжественном брифинги. Простые парни, родом из Аулиекольского района стали победителями музыкального телепроекта «X-factor».

Братьев Жазыкпаевых Бекболата и Айдара сегодня встречали на брифинге представители управления культуры и средств массовой информации. Эти два молодых скромных парня стали известны всей стране. Ребята принимали участие в музыкальном конкурсе X-factor и одержали победу. В управлении культуры говорят, о том ,что ребята талантливы на костанайской земле знали давно.

«Еще в 2017 году мы проводили международный вокальный конкурс «Алтын микрофон» и были свидетелями того, как Бебулат стал обладателем гран-при. Тогда все члены жюри, во главе с Кенесом Дуйсекеевым признали талант нашего молодого исполнителя», — отметил руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан Калмаков.

Пришло признание и к Айдару. Братья говорят, что участвовать в конкурсе было несомненно приятно, но в тоже время сложно. Груз ответственности, разгногласия по выбору репертуара. Все это удалось преодолеть во имя победы.

«Всем спасибо за то, что поддержали нас, за то, что встретили. Очень рады были, очень приятно было. Для нас эта победа очень важна. Мы долго шли к этой победе», — говорит участник дуэта Бекболат Жазыкпаев.

Как подчеркнул Ерлан Калмаков, поддержку творческим людям в области оказывают на регулярной основе. Участие в международных конкурсах финансируется. Стараются поддержать и морально. Ребята же говорят о том, что были удивлены тому, как объединилась во время голосования не только область, но и вся республика, голосовавшая за дуэт «BRO». Самый популярный вопрос — куда планируют братья потратить выигранный призовой фонд. На него пока не отвечают, впрочем как и не делятся планами. К слову, доказательством тому ,что земля костанайская богата талантами стал и еще один наш земляк, Мейрхан Назархан, вошедший в пятерку финалистов музыкального проекта X-factor.

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