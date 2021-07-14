Побит суточный антирекорд по коронавирусу в РК

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 июля 2021 года в Казахстане

⠀

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

⠀

Всего в стране подтверждено 466 792 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 1128,

в городе Алматы – 640,

в городе Шымкенте – 342,

в Акмолинской области – 148,

в Актюбинской области – 137,

в Алматинской области – 134,

в Атырауской области – 320,

в ВКО – 52,

в Жамбылской области – 58,

в ЗКО – 187,

в Карагандинской области – 589,

в Костанайской области – 98,

в Кызылординской области – 70,

в Мангистауской области – 180,

в Павлодарской области – 143,

в СКО – 73,

в Туркестанской области – 76.

⠀

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.