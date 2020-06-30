Почему анализы на COVID в Костанайской области делают так долго?

Жители Костанайской области не могут получить результат анализа на коронавирус. У многих с момента взятия пробы прошла неделя, а людям по-прежнему сообщают, что их анализ не готов. Нам удалось узнать в чем заключается причина такой ситуации, передает alau.kz

Жители города жалуются, что не могут получить результаты своих анализов на коронавирус на протяжении нескольких дней. В некоторых случаях этот срок ожидания превысил неделю.

«У моего отца анализ пришел положительный в пятницу. Я естественно ждал, так как я близкий контактный его думал, что мне позвонят, вызовут сдать. Я не дождался – пошел в понедельник сам сдал тест. Сказали, что сделают в течение 2-3 дней, ожидайте. Но сегодня вот уже понедельник, прошла ровно неделя, как взяли анализ – до сих пор мне ничего не сказали»,- поделился один из жителей города Костанай.

Таких ожидающих оказалось не мало. Достаточно было прийти к окошку выдачи результатов в национальном центре экспертизы. Там подобными историями никого не удивишь. Некоторым справки нужны, чтобы попасть на операцию в столице, но люди переживают, что к назначенному дню туда не успеют. Ведь результат действителен 10 дней, а делают его практически столько же.

«24 числа в среду сдавал – до сих пор анализы не готовы. Получается, звонишь в СЭС наш Рудненский, там отправляют в Костанай. Областной получается СЭС. В областном СЭС трубку не берут. Приходится своим ходом ехать за анализами. Приезжаешь сюда — анализы не готовы»,- рассказал один из стоявших в очереди за результатами.

«В пятницу пообещали, что в базу данных внесут и в понедельник можно уже забрать справку. Я сейчас приехал в понедельник – в базу данных до сих пор не внесли. Справку я забрать не могу. То есть я теряю рабочие смены, я не могу выехать из-за этой справки. Половина людей просто уволены. Я серьезно говорю. Некоторых людей увольняют, потому что они своевременно не предоставляют справки»,- возмутился житель города Рудный, также находящийся в очереди.

И в чем же причина такой задержки. Люди попытались выяснить это сами, обратившись в филиал центра экспертизы.

«Дозвонилась в приемную. Мне в приемной сказали, что их директор и заместители на карантине, на больничном, им вообще все равно. Я говорю: «Нам куда обращаться? Зачем вы тогда обещали, что будет анализ готов? Мы оплатили 11500 чек у нас на руках. Зачем вы тогда берете?». Она говорит: «Нам все равно. Обращайтесь хоть куда»»,- рассказала жительницы города Костанай.

В Костанайском филиале национального центра экспертизы нам отказались давать интервью на камеру. Вместе с тем заместитель руководителя этого филиала Шолпан Бухарбаева в телефонном разговоре рассказала о том, что же происходит. Выяснилось, что сотрудники, которые должны проводить исследование, сами отправлены на больничный. Работать остаются 1 врач и 2 лаборанта. Управление здравоохранения отправило к ним в помощь 1 человека из кожно-венерологического диспансера. Однако справиться с ежедневной нагрузкой это все равно не помогает. Каждый день сотрудники филиала центра должны проводить по 600 анализов, однако ежедневную разнарядку им ставят в 2 раза больше — от 900 до 1200 анализов в день. Делает это, по словам Шолпан Бухарбаевой, руководство департамента, с которым центр находится в одном здании. Оно более известно как областной СЭС. Тем не менее, план справиться с наплывом людей у филиала все же есть. Его сотрудники ждут прихода нового оборудования, которое снизит время обработки анализа с 6 часов до 15 минут. Поступить такое оборудование, по словам заместителя, должно уже в июле.

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