Почему банки все чаще отказывают казахстанцам в автокредите

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Многие казахстанцы, решаясь на покупку автомобиля, обращаются за помощью к банкам. Однако далеко не всем в итоге одобряют займы.
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Многие казахстанцы мечтают о своем собственном автомобиле, однако далеко не все могут позволить себе его приобрести, передает nur.kz. В этом случае приходится оформлять автокредит в банке. Впрочем, как показывают последние данные, далеко не всем покупателям банки готовы его выдать.
Согласно данным опроса, который провел Национальный банк РК среди банков второго уровня, в третьем квартале 2022 года казахстанцы подали 435 273 заявок на получение автокредита, однако по большей части из них в итоге пришел отказ – одобрено было лишь 47 025 заявок. Таким образом уровень одобрения составил всего 10,8%.
Аналогичная картина наблюдается и в разрезе всего 2022 года. На это обратил внимание Telegram-канал Data Hub. За 9 месяцев текущего года казахстанцы подали более 1,2 млн заявок на автокредит, однако было одобрено в итоге лишь 130,3 тыс. из них.
Как отмечают аналитики, этот показатель на 22,9% меньше прошлогоднего – за аналогичный период 2021 года было одобрено 168,9 тыс. заявок. Таким образом, доля одобренных кредитов сократилась с 13,6% до 10,7%.
В чем причина отказа
Одной из главных причин увеличения количества отказов, по мнению экспертов Нацбанка РК, является ужесточение условий автокредитования. Ставки вознаграждения стали выше, а, следовательно, и требования к платежеспособности заемщиков также выросли.
Не стоит забывать и о том, что в текущем году стоимость автомобилей сильно выросла. Следовательно, казахстанцам приходится подавать заявки на выдачу значительно больших сумм – средняя сумма кредита в 3 квартале текущего года составила 4,2 млн тенге, против 3 млн в 2021 году.
Высокая сумма займа также может негативно повлиять на решение банка. Впрочем, не только количество одобренных заявок сильно просело в стране.
Согласно данным другого опроса, казахстанцы и сами не «горят желанием» приобретать автомобиль в текущем году – порядка 80% респондентов, у которых нет своей машины, ответили именно так.
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