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Почему банкоматы не показывают сумму комиссии при снятии наличных с карты другого банка

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Почему при снятии средств в банкомате другого банка на экране не выходит сумма взимаемой комиссии, объяснили в финансовых институтах Казахстана, передает informburo.kz

По данным Нацбанка, клиента информируют о тарифах и комиссиях по операциям, связанным с платёжными карточками, по договору о выдаче платёжной карточки. Особенностью обслуживания клиента одного банка в сети обслуживания другого банка является применение межбанковских комиссий, устанавливаемых международными платёжными системами Visa и MasterCard, и которые выплачиваются банком-эмитентом банку-эквайеру (владельцу банкомата). 

Как пояснили в банках, договорённости о нулевой комиссии между такими банками, как «Сбербанк», Kaspi, ForteBank, Народный банк, нет. Каждый банк-эмитент самостоятельно устанавливает тариф за выдачу наличных в банкомате другого банка.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что информация о ставках и тарифах за банковские и иные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам, размещается на сайте банка в актуальном режиме.

При снятии денег о комиссии клиент узнаёт только из чека, на экране банкомата эта информация не отображается.

В Сбербанке сообщили, что показывать эту информацию на экране невозможно «по техническим причинам организации устройств АТМ».

В ForteBank пояснили, что в Казахстане при снятии наличных денег в банкомате, комиссия удерживается только банком, выпустившим карту клиенту.

«Дополнительных комиссий сторонний банк, которому принадлежит банкомат, с клиента комиссий за обслуживание не взимает, поэтому на экране при снятии наличных денег в чужих банкоматах появляется обычно уведомление, что с клиента будет удержана комиссия согласно тарифам его банка. Точная сумма снятия с учётом списанной комиссии указывается в чеке или же в SMS или Push – уведомлении, которое клиент получает при совершении карточных операций», – отметили в ForteBank.

В Народном банке Казахстана подтвердили, что эквайер не может уведомить клиента о конкретном размере взимаемой
комиссии, так как комиссию за выдачу наличных взимает другая сторона – банк-эмитент. 

По данным ForteBank, комиссия за снятие денег может быть разной для разных карточных продуктов и видов карт, так как зависит от в первую очередь от установленных платёжными системами размеров interchange комиссии для банков- эмитентов по разным типам карт и продуктов. То есть размер interchange-комиссии разный для mass, business и premium карт, также зависит от того, какая карта у клиента – дебетная или же кредитная

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