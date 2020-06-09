Почему бессимптомных носителей COVID-19 считают отдельно, рассказала главный санврач

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о бессимптомных носителях коронавируса, передает Tengrinews.kz.

«Ежедневный прирост за неделю варьировался от 1,9 до 4,7 процента. Это совокупность симптомных и бессимптомных случаев. Если говорить о регистрации с 3 июня, когда начали отдельно вести статистику, то бессимптомных — 1357, а симптомных — 1073. 1073 пошли в общую статистику числа случаев в Казахстане», — рассказала Айжан Есмагамбетова.

«С 3 июня мы начали вести статистику по симптомным и бессимптомным. Симптомные случаи добавляются в статистику, которая была до этого. С 3 по 7 июня 1357 бессимптомных носителей. 45 процентов зарегистрированных случаев, это среди контактных лиц. 40 процентов выявлены в ходе профилактического обследования, 10 процентов — самообратившиеся, кто не исключал коронавирусную инфекцию, и 5 процентов — завозные. Активные случаи — 5427, это те, кто продолжает получать лечение, выписано 7484 человека, это 53 процента от всех больных», — добавила она.

Она пояснила, что, когда появился коронавирус, никто не знал, как передается инфекция, насколько она заразна.

«Тогда мы регистрировали все положительные случаи, независимо от наличия или их отсутствия. Мы провели около миллиона тестов на 18 миллионов (…)

Если возрастает тестируемость, то возрастает и выявляемость. Мы начали наблюдать, постоянно увеличивали группы тестируемых. (…) Это позволило выявлять бессимптомных, в статистике мы продолжали учитывать и симптомных, и бессимптомных. Начали наблюдать, что количество бессимптомных начало возрастать и увеличилось до 80 процентов. В мире не все так тестируют. (…)

Мы оценили распространенность случаев в обществе. Это позволило нам оценить распространенность инфекции в нашем обществе. Накопленный опыт, в том числе международный, показал, что больные с симптомами представляют опасность для других в течение двух дней до появления симптомов и в течение семи дней после появления симптомов, то есть 10 дней они представляют наибольшую опасность для окружающих. На 11-й день они становятся безопасными для окружающих, при этом их тест может быть положительным. ПЦР-реагирует на осколки вируса», — добавила санврач.

Айжан Есмагамбетова считает, что бессимптомные носители менее заразны, практически не выделяют вирус.

При этом она уточнила, что нужно разделять бессимптомных, у кого заболевание не развивается, и предсимптомных — тех, кто находится в инкубационном периоде, у них симптомы не развились, но разовьются.

«Менялась тактика лечения, так как сначала подход ко всем был одинаковый. Почему важно изменение тактики — с точки зрения эпидемиологии мы должны больше времени уделять симптомным больным, потому что они наиболее опасны, они заражают троих, даже до семи человек, — чтобы не допустить осложнений», — сказала санврач.

Но бессимптомные носители не остаются без внимания, заверила Есмагамбетова.