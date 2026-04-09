Почему депозит может подвести будущего пенсионера





Для многих казахстанцев самым понятным способом накопления денег остаются банковские депозиты. Сегодня отдельные финансовые продукты предлагают доходность на уровне 18–20,5% годовых, поэтому альтернативные инструменты, такие как акции, облигации или золото, нередко кажутся менее привлекательными, передает zakon.kz

Однако специалисты предупреждают, что рассчитывать исключительно на депозиты при формировании долгосрочных накоплений может быть рискованно.

Высокие ставки по вкладам во многом обусловлены действующей базовой ставкой Национального банка и сохраняющимся высоким уровнем инфляции. Если прогнозы регулятора оправдаются и инфляция продолжит снижаться, доходность депозитов также будет постепенно уменьшаться.

Согласно прогнозу Национального банка, инфляция может составить 10% в 2026 году, 8% в 2027 году, 6,8% в 2028 году и выйти на уровень около 5% начиная с 2029 года.

На этом фоне нынешние ставки по депозитам в размере 18–20% годовых не стоит воспринимать как долгосрочную норму.

Эксперты отмечают, что при планировании будущей пенсии важно учитывать возможное снижение доходности банковских вкладов и не строить всю стратегию накоплений только на одном финансовом инструменте.

По их мнению, для долгосрочных целей необходимо оценивать различные варианты сохранения и приумножения капитала, учитывая как потенциальную доходность, так и риски.

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