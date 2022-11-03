Почему десяток яиц стоит дороже 600 тенге, объяснили в Минторговли

Цены на продукты выросли более чем на 20%, а из-за геополитической ситуации в мире дальнейший рост невозможно предсказать, объясняют в Министерстве торговли.

Казахстанцев особенно волнуют цены на социально значимые продукты. В частности, на яйца, цена которых колеблется от 600 до 700 тенге за десяток в зависимости от региона, передает informburo.kz

По информации Минторговли, себестоимость одного яйца – 35 тенге. В себестоимость входят расходы на корм, зарплата работников, стоимость тары, ветеринарные услуги, амортизация, административные расходы, финансирование производства, НДС и затраты на энергоносители.

По сведениям птицеводов, до 70% себестоимости яиц составляют расходы на корм. В начале 2022 года тонна комбикорма стоила 80 тысяч тенге, а сейчас – около 131 тысячи. То есть цены выросли на 39%.

Также дорожают ветеринарные препараты, минеральные добавки, витамины, аминокислоты, импортное оборудование и расходные материалы для него. Рост цен на дополнительные расходы составил от 70% до 100%. Всё это в совокупности повлияло на стоимость яиц для конечного потребителя, пояснило министерство в ответ на запрос Informburo.kz.

Из-за ситуации с ценами на социально значимые продукты премьер-министр поручил уволить главу Комитета торговли Ержана Казанбаева. Мониторинг за допустимой торговой надбавкой нужно поставить на системную основу, добавил Алихан Смаилов.

«Буквально накануне в Абайской области выявили факт: птицефабрики в 200 км от Семея отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, при этом цена конечной реализации составила 600 тенге. Кроме того, в последнее время в прессе наблюдаются публичные заявления отдельных товаропроизводителей о предстоящем повышении цен. Здесь также необходимо реагировать надлежащим образом», – отметил на совещании в правительстве первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

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