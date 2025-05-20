Почему последний звонок проводят только для учеников 11-х классов, если после девятого класса многие поступают в колледж, ответил министр просвещения Гани Бейсембаев.
На брифинге в правительстве министр отметил, что больше всего это торжественное мероприятие ждут ученики 11-х классов, сообщает informburo.kz
«Какая необходимость таких мероприятий, если половина класса или 30% девятиклассников выпускается, а остальные остаются? Поэтому здесь, я думаю, для четвёртых и девятых классов не совсем правильно и логично. 11-й класс полностью выпускается, это (проведение последнего звонка. – Авт.) закономерно и логично. Надо их поддержать», – сказал Бейсембаев.
Текущий учебный год завершают 3,9 млн обучающихся. Из них в начальных классах – 391 тысяча, в основной школе – 364 тысячи детей.
217 тысяч детей являются выпускниками школ, доля претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы, составляет не более 5%.
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