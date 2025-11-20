Местные водители сообщают об отсутствии света на ряде отрезков дороги Костанай–Рудный. Напомним, в этом году здесь прошёл средний ремонт, а в апреле принято решение сделать платной магистраль Костанай–Денисовка для грузовых и легковых авто.

Что уже сделано

Ремонт участка Костанай–Рудный выполняла компания «АБЗ+». По контракту более чем на 6,5 млрд тенге подрядчик обновил покрытие на 32 км, а субподрядчик ПФ «Энергосервис» смонтировал 222 опоры освещения — от развязки при выезде из областного центра до микрорайона «Кунай». Монтаж опор завершён.

Почему свет не включён

Подключение светильников — зона ответственности ТОО «КАЖсервис».

«Сейчас идёт оформление документов по подключению и согласование с “ЭПК-Форфайт”. Как согласуем — подключим полностью. В рамках среднего ремонта было заложено только устройство опор, а подключение — на “КАЖсервис”». По его словам, все 222 светильника должны заработать до конца месяца», — пояснил главный инженер Костанайского областного филиала компании Алмас Молдатаев.

Работы на оставшейся части трассы

За остальную часть направления отвечает «ЭПК-Форфайт». По отдельному договору примерно на 690 млн тенге предусмотрен монтаж 1 363 опор.

«Фундаменты под опоры залиты на 100%. Установлено 798 опор, параллельно ведём протяжку СИП-кабеля и установку светильников. Крайний срок — 20 декабря, планируем закончить раньше», — уточнил Молдатаев.

Сроки завершения

По заверениям подрядчиков, участок Костанай–Рудный будет полностью освещён до конца 2025 года: 222 светильника — до конца текущего месяца, оставшиеся — до 20 декабря (с возможным опережением графика).

Содержание республиканских трасс

«КАЖсервис» сообщил, что в 2025 году на содержание республиканских автодорог в пределах области (почти 1 550 км) выделено 2,8 млрд тенге. Средства направят на очистку от снега и наледи, обслуживание/установку остановочных павильонов, покос травы и уборку мусора вдоль трасс.

