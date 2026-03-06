Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о том, смогут ли доходы казахстанцев перестать «таять» на фоне ожидаемого снижения инфляции. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов.
Номинальные и реальные доходы — в чем разница
Глава Нацбанка отметил, что важно различать номинальные и реальные доходы населения.
По его словам, номинальный доход — это сумма, которую человек получает по зарплате или договору. Однако реальное благосостояние зависит от того, сколько товаров и услуг можно приобрести на эти деньги.
«Одно дело — номинальные доходы, которые у тебя по договору. Другое дело — реально, сколько ты на эти деньги можешь купить. А на это влияет инфляция. То есть на одни и те же 100 тысяч можно купить такую корзину либо такую, потому что цена просто выросла», — пояснил Тимур Сулейменов.
Снижение инфляции — ключевая задача
Он подчеркнул, что борьба с инфляцией является главным инструментом повышения благосостояния населения.
«Поэтому борьба с инфляцией — это главный инструмент повышения благосостояния. Глава государства чётко разложил по полочкам: реальные доходы населения — приоритет для правительства, приоритет для Нацбанка. Для этого надо снизить инфляцию. Сначала до однозначных уровней, а затем и до 5%. Над этой задачей мы работаем», — сказал глава Нацбанка.
Как это повлияет на цены
По словам Тимура Сулейменова, снижение инфляции позволит стабилизировать цены на продукты питания и сделать их более доступными для населения.
«Если инфляцию снизим, значит продукты перестанут дорожать, станут более доступными. И значит у нас денег на другие вещи помимо продуктов станет больше», — добавил он.
Выпуск ТВ-новостей - 05.03.26
Жаңалықтар - 05.03.26
