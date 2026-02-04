Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова 4 февраля 2026 года в кулуарах Мажилис прокомментировала рост цен на мясо в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz .
По её словам, на удорожание продукции влияет сразу несколько факторов. Один из ключевых — длительный процесс восстановления поголовья скота. Кроме того, существенную роль играет рост спроса со стороны соседних стран.
Как отметила Кушукова, в Узбекистан значительно увеличилось потребление мяса. Если ранее жители страны употребляли его в меньших объёмах, то сейчас спрос заметно вырос. При этом, в силу географических и природных условий, Узбекистан не может наращивать поголовье скота в таких же объёмах, как Казахстан, что также отражается на уровне цен.
«Ближайший сосед и поставщик мяса — это Казахстан. В связи с ростом спроса со стороны соседнего государства и при ограниченном внутреннем предложении, а также увеличении экспорта, мы были вынуждены принимать определённые ограничительные меры, чтобы в первую очередь обеспечить мясной продукцией казахстанских потребителей», — пояснила вице-министр.
