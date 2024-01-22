Почему дорожает рис в Казахстане

Агентством по защите и развитию конкуренции РК проведен анализ рынка оптовой реализации риса. Анализ показал, что рынок высоко концентрирован, где основные производители, а их более 20, расположены в Кызылординской области, сообщает alau.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Как сообщает АЗРК РК, отмечается снижение собственного производства и увеличение доли импорта с 4 до 12% в динамике по годам.

«В связи с нехваткой воды и увеличением затрат происходит намеренное снижение посевных площадей. Это стало основной причиной высокой динамики роста внутренних цен. Если в 2022 году рост цен на рис составил 36%, то 2023 году – 39%, что значительно превышает общий уровень роста цен на социально-значимые продуктовые товары, который в прошлом году составил 3,4%. Мерами антимонопольного реагирования обеспечено снижение динамики роста цен в течение календарного года. По признакам ценового сговора 6 производителей риса привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 68,7 млн. тенге. Однако базовые причины сокращения производства и роста цен на рис сохраняются. Это нехватка поливочной воды, повышение цен на с/х технику, удобрения и упаковку импортного производства, несвоевременное предоставление субсидий», — сообщили в агентстве.

В этой связи антимонопольным органом внесены в адрес Министерства сельского хозяйства предложения по включению риса в перечень приоритетных культур при выделении субсидий, организации планирования в вопросах обеспечения водой южных регионов, увеличению доли льготного кредитования производителей риса, обеспечению прямого закупа риса торговыми сетями, развитию отечественного производства удобрений и упаковочного материала.

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