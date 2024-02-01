Почему дорожают яйца в Казахстане, ответил министр торговли

Министр торговли Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 31 января заявил, что рост цен на яйца связан с сезоном года, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане яйца подорожали почти на 100 тенге. Были 566 тенге стали 635 тенге.

«В стране есть рост цен на яйца – сезонный рост происходит. За месяц 0,2% по социально значимым товарам», – сказал Арман Шаккалиев.

Он отметил, что ведомство смотрит динамику.

«Динамика всегда сезонная. К этому надо привыкнуть. Летом яйца дешевеют, зимой дорожают, к этому нужно спокойно относиться», – заявил в министр.

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