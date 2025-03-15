Жителям многоквартирных домов в Казахстане иногда приходят два счета за воду. Второй они должны оплачивать в рамках содержания общего имущества. С законом ознакомились журналисты NUR.KZ.

Иногда жители многоквартирных домов в разных городах Казахстана видят в квитанциях за коммунальные услуги две графы с выставленными счетами за воду.

В первой указано, сколько нужно заплатить за воду, потребленную жильцами одной квартиры. А во второй – плата за общедомовые нужды.

Почему приходится платить два счета за воду, нам рассказали в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

Как казахстанцы платят за воду

Итак, согласно 16 пункту Методики расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов, если в многоквартирном доме (объекте кондоминиума) нет ни индивидуальных, ни общедомового приборов учета (счетчиков), то объем потребления воды определяется по нормам, утвержденным местными органами.

Например, в Алматы норма потребления воды на одного человека составляет 15 кубометров в месяц. Согласно тарифам «Алматы Су», это 3 089,86 тенге.

Если индивидуальные приборы учета установлены только в некоторых квартирах, а общедомового нет, то владельцы квартир со счетчиками платят по их показаниям, а без счетчиков – по нормам потребления воды.

Когда могут прийти два счета за воду

В многоквартирном доме также могут быть установлены счетчики в отдельных квартирах и общедомовой прибор учета. В этом случае собственники также платят по индивидуальным показаниям или по фиксированным нормам.

Но может возникнуть разница между показаниями общедомового счетчика и суммарным показанием индивидуальных приборов учета и объемов, рассчитанных по нормам потребления. И ее должны оплатить участники кондоминиума – собственники квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений, пропорционально объемам потребленной воды.

То есть, если счет по общедомовому счетчику превысил сумму счетов, которые пришли владельцам квартир, то разницу между ними должны уплачивать собственники. Причем независимо от того, есть у них счетчики или нет.

Отметим, что такие превышения, если и периодически возникают, то они могут быть совсем небольшими. Но их надо платить.

Почему надо платить за два счета

Дело в том, что многоквартирные дома в Казахстане зачастую являются объектами кондоминиума. То есть квартиры находятся в индивидуальной собственности, а общее имущество (лестничные клетки, инженерные сети и так далее) принадлежит всем жильцам на праве общей долевой собственности.

А, согласно Жилищному кодексу, собственник квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки несет бремя содержания принадлежащей ему недвижимости, а также общего имущества объекта кондоминиума.

При этом Правилами по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, предусмотрено такое понятие, как расходы на управление объектом кондоминиума и содержание его общего имущества.

Это обязательные затраты собственников квартир и нежилых помещений, установленные решением собрания. В них входит и оплата коммунальных услуг, расходуемых на общедомовые нужды, объем которых определяется по общедомовым приборам учета, а при их отсутствии – по установленной мощности либо по нормам потребления.

А размеры расходов каждого из участников кондоминиума устанавливаются соразмерно доле собственника квартиры, нежилого помещения в общем имуществе.

Таким образом, владельцам квартир в многоквартирных домах иногда приходится оплачивать два счета за воду: за себя и за объект кондоминиума, который находится в общей собственности.

@Автор: Екатерина Сохарева

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