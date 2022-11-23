Почему из аптек исчезают привычные лекарства и как это остановить

Что мешает казахстанским аптекам торговать лекарствами, а местным фармкомпаниям их производить? Об этом корреспондент Informburo.kz побеседовал с исполнительным секретарём и членом правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Нурланом Сакуовым.

– Нурлан Нуртазаевич, расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас на рынке лекарственных препаратов? Казахстанцы всё чаще жалуются на нехватку в аптеках тех или иных лекарств.

– Цены на лекарства в Казахстане регулирует государство в лице Министерства здравоохранения. И это крайне неэффективное в нынешнем виде регулирование становится проблемой номер один для отечественной фарминдустрии.

Регулирование изначально было направлено на обеспечение физической и экономической доступности лекарственных средств для населения, но на деле эффект получился обратным: с 2019 года, когда начали регулировать этот рынок, ассортимент поставляемых в страну лекарств сократился примерно вдвое.

Население это пока не сильно чувствует за счёт аналогов, но со временем дефицит будет обостряться.

– В каком документе прописаны эти ограничения?

– У Минздрава есть приказ №94, который установил предельные цены на медикаменты. По закону подобный приказ должен обновляться как минимум два раза в год с учётом различных факторов, влияющих на цены. И вот уже заканчивается год, а министерство этот приказ ни разу не обновляло в 2022 году с корректировкой цен.

Предпринимателям приходится продавать прошлогодний ассортимент лекарств по старым ценам – по сути себе в убыток.

Кроме того, более 130 видов лекарств сейчас просто не могут выйти на рынок, так как цены на них не утверждены приказом Минздрава. То есть вне этого приказа никаких лекарств не может быть на рынке.

У нас есть жалобы от предпринимателей, которые говорят, что только по одному виду лекарств они понесли убытки на 380 млн тенге.

При этом население недополучает эти 130 видов лекарств, из-за этого жёсткого регулирования в аптеках уже наблюдается дефицит ряда препаратов. То есть страдают как поставщики, так и простые аптеки и в конечном счёте – население.

– Президент в своём Послании говорил, что административное регулирование цен приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Он поручил «поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование». Это как-то повлияло на ситуацию?

– Да, процесс дерегулирования потихоньку начинается. Минздрав хочет перестать регулировать цены на 240 лекарств. Мы же предлагаем ускорить процесс дерегулирования в коммерческом сегменте для начала хотя бы для безрецептурных лекарств. Это около 1800 лекарственных средств из общих 7,5 тысячи.

– Не приведёт ли это к взлёту цен на медикаменты?

– Возможно, цены сначала взлетят, но потом упадут, потому что появится здоровая конкуренция. То есть рынок сам себя будет регулировать, и ассортимент увеличится кратно. В аптеках будет больше препаратов, будет из чего выбирать. Вернутся и многие иностранные лекарства, которым станет выгодно заходить на наш рынок, если он не будет так жёстко регулироваться.

Я считаю, что госрегулирование цен создаёт коррупционные риски.

– Как эта ситуация отражается на казахстанских производителях?

– Регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность отечественного фармрынка для локализации производств на территории РК. То есть из-за жёсткого регулирования мы теряем инвесторов и возможность развивать собственное производство.

И это при том, что казахстанские препараты занимают лишь 20-25% рынка. А президент поставил задачу увеличить этот показатель до 50%.

– Какие ещё в медицинской отрасли есть проблемы, связанные с излишним контролем со стороны государства?

– Медики обязаны каждые пять лет проходить курсы повышения квалификации. В 2020 году был принят Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», в котором частному бизнесу ограничили возможность предоставлять услуги дополнительного образования. Ведомство аргументировало своё решение тем, что это угрожает здоровью населения.

Сейчас дополнительное образование по медспециальностям могут предоставлять только вузы, национальные центры, НИИ и высшие колледжи на базе аккредитованных клинических баз. Но у нас таковых в стране нет, а есть просто клинические базы, потому что нет пока стандартов аккредитации. В этой ситуации страдают врачи. Плюс рынок поставщиков услуг сократился как минимум в два раза.

У нас же медицинские учебные заведения находятся в мегаполисах, и теперь обычные врачи из регионов должны, теряя время и ресурсы, ехать туда, чтобы пройти эти курсы. Хотя могли бы получить допобразование у частников в своём городе.

– Быть может, действительно большое количество частных организаций в этой сфере негативно влияет на качество подготовки медиков и ставит под угрозу здоровье казахстанцев?

– Все частные организации, предоставлявшие ранее дополнительное образование, прошли аккредитацию и имеют договоры с клиническими базами.

Кроме того, нам стало известно, что у вузов часто не хватает ресурсов и они нанимают те же частные организации, но уже в качестве субподрядчиков. Получается аккредитацию де-юре проводит вуз, а де-факто – частники.

И самый главный вопрос, который мы задаём правительству в этой ситуации: почему до 2020 года в квалификации частников сомнений не было, а теперь Минздрав решил, что они не способны предоставлять качественные услуги по дополнительному образованию?

Если государство развивается в сторону частных рыночных отношений, оно не должно таким образом разделять организации на свои и чужие. Нужно создавать общие правила игры, удобные и понятные для всех участников рынка.

– Скажите, в чём причина таких решений Минздрава?

– У меня складывается впечатление, что в ведомстве нет хороших экономистов, которые могут просчитывать и прогнозировать последствия тех или иных решений для бизнеса и населения. В Минздраве ведь работают в основном врачи, и экономические вещи для них, возможно, вторичны. Однако я считаю, что они должны учитывать интересы всех сторон.