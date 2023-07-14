Почему казахстанцам не удается подать заявки на образовательные гранты

В «Правительстве для граждан» рассказали, почему у казахстанцев возникают проблемы с подачей заявок на образовательные гранты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан» 13 июля, на портале начали принимать заявки по присуждению образовательных грантов. Но с предоставлением этой услуги возникли технические проблемы на стороне Министерства науки и высшего образования.

«Возникла техническая проблема на стороне инфраструктуры и в онлайн-справочниках ИС НОБД по передаче сведений: о результатах ЕНТ, образовательных программах, наименованиях вузов. Эту услугу реализует Министерство науки и высшего образования РК совместно с АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмет Байтұрсынұлы», АО «Национальный центр тестирования», АО «НИТ». Все сведения для получения этой услуги подтягиваются из базы данных НОБД, НЦТ», – пояснили в «Правительстве для граждан».

Сейчас сотрудники Министерства науки и высшего образования проводят необходимые технические работы, чтобы полностью восстановить работоспособность услуги. В госкорпорации напомнили, что в этом году подавать заявки на гранты можно и по другим каналам – в том числе через приемные комиссии и онлайн-приемные вузов. Портал Egov служит лишь как «окно взаимодействия» с пользователем, который просто собирает данные госорганов для оказания услуг. Принимать заявления для участия в конкурсе грантов начали в вузах Казахстана 13 июля.

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