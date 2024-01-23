Население Казахстана стареет, поэтому налогов трудящихся граждан может не хватить на полное обеспечение пенсионеров за счет госбюджета. О значении накопительной пенсии, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане многоуровневая пенсионная система. Ее неизменной частью остаются выплаты за счет государственного бюджета. В частности, это базовая и солидарная пенсии.

Солидарная пенсионная выплата между тем зависит от трудового стажа ее получателя до 1998 года. То есть у новоиспеченных пенсионеров с каждым годом он будет все меньше, пока этот компонент пенсии и вовсе не перестанет существовать.

При этом с 1998 года казахстанские трудящиеся начали сами откладывать себе на пенсию. То есть в силу вступила накопительная пенсионная система, значение которой с каждым годом становится все больше.

Почему казахстанцам нужно самим копить на будущую пенсию, нам рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

«По мере того, как население стареет (увеличение продолжительности жизни, снижение рождаемости), количество получателей пенсии увеличивается, а количество работающих людей, вносящих взносы в пенсионную систему, уменьшается. Это может привести к нехватке средств, необходимых для выплаты пенсий из распределительных пенсионных систем, поскольку в таких системах финансирование пенсий текущих пенсионеров осуществляется за счет отчислений, работающих в данный период времени граждан», – объясняют в ЕНПФ.

Как определяется уровень старения населения

В мировой практике старение населения измеряется, в том числе таким показателем, как коэффициент потенциальной поддержки (КПП), равным соотношению количества людей трудоспособного возраста (от 25 до 64 лет) к количеству людей в возрасте 65 лет и старше.

В ЕНПФ обращают внимание, что речь идет об общем населении трудоспособного возраста, а не о фактически официально работающих и отчисляющих все обязательные социальные платежи и налоги гражданах, соотношение которых еще меньше.

Согласно информации Единого накопительного пенсионного фонда, в 1998 году КПП в Казахстане составлял около семи человек трудоспособного возраста на одного гражданина старше 65 лет. В 2023 году этот показатель был равен 5,8, а в 2050, согласно расчетам, как ЕНПФ, так и ООН, он составит 4,1. Доля людей в возрасте 60 лет и старше к тому времени вырастет с текущих 12,8% до 16,6%.

Коэффициент потенциальной поддержки в Казахстане.

Снижение коэффициента потенциальной поддержки при распределительных пенсионных системах между тем увеличивает нагрузку на трудоспособное население.

«В условиях начавшихся процессов старения населения в Казахстане особое значение приобретает накопительный компонент многоуровневой пенсионной системы, когда пенсионные отчисления работающих граждан являются персональными и осуществляются на индивидуальный пенсионный счет каждого гражданина. Таким образом, пенсионный капитал каждого гражданина в накопительной пенсионной системе не зависит от демографических процессов, зависит от полноты и регулярности отчислений пенсионных взносов, а также от инвестиционной доходности пенсионных накоплений», – подытоживают в ЕНПФ.

Напомним, что в Казахстане ввели новые обязательные пенсионные взносы работодателя, которые будут платить за сотрудников младше 1975 года, чей трудовой стаж для назначения солидарной пенсии уже будет минимальным. Вместо нее граждане этого возраста будут получать пожизненные выплаты за счет условных пенсионных накоплений.

@Автор: Екатерина Сохарева

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