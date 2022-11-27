Почему казахстанцам снизили размер выплат из ЕНПФ при выходе на пенсию, объяснила Дуйсенова

Что случилось. Размер назначенной выплаты из ЕНПФ индексируется ежегодно на 5%, сообщила министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова в ответе на обращение, поступившее в её блог на портале «Открытый диалог».

Она разъяснила методику расчёта размера выплаты из ЕНПФ, действующую с 1 апреля прошлого года.

Контекст. Автор обращения Алипбай Даирбаев спросил, для чего выплату из ЕНПФ в первый год после выхода на пенсию сократили с 10% до 6,5%.

С 1 апреля 2021 года в Казахстане пересмотрели действующую методику расчёта размера пенсионных выплат из АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Методика расчёта размера выплаты в первый год определяется как 1/12 произведения суммы пенсионных накоплений на 6,5%. При этом размер ежемесячной выплаты не должен быть ниже 70% от величины прожиточного минимума (до 1 января 2021 года – не ниже 54%). Размер назначенной выплаты индексируется ежегодно на 5% (до 1 апреля 2021 года индексация не предусматривалась).

Ответ министра. Глава Минтруда Тамара Дуйсенова пояснила, что пенсионеров, которые получали выплаты с 1 января 2018 до 1 апреля 2021 года, изменения методики расчёта выплат не коснулись. В 2021 году они продолжали получать назначенные им выплаты из ЕНПФ, рассчитанные по старой методике. Но с 2022 года суммы их пенсионных выплат увеличили на 5%.

«Методика направлена на улучшение благосостояния большинства пенсионеров. В среднем, пенсионеры будут обеспечены пенсией из ЕНПФ на протяжении 18 лет. Это обеспечивает гражданам понятный, простой и предсказуемый порядок осуществления пенсионных выплат в последующие годы, при котором индексируемые выплаты не зависят от рыночной волатильности инвестиционной доходности, что важно при планировании гражданами личных финансов и семейного бюджета», – отметила Тамара Дуйсенова.

Министр подчеркнула, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счёте.

Почему это важно знать. На фоне растущих цен любое изменение размера выплат для пенсионеров становится ощутимым. Каждому гражданину важно понимать, для чего правительство корректирует тот или иной процент при расчёте пенсии. Некоторые казахстанцы, которых коснулось снижение ставки выплат пенсионных накоплений, считают, что принятая поправка значительно ухудшает финансовое положение пенсионеров, вышедших на пенсию после 2021 года, ущемляет их права и является показателем социального неравенства. Если верить Минтруда, принятое изменение формулы расчёта выплаты из ЕНПФ приведёт к позитивным результатам: по методике, действовавшей до 1 апреля 2021 года, пенсионные выплаты постепенно уменьшались, тогда как по новой методике суммы выплат за счёт индексации постепенно увеличиваются, обеспечивая гражданам сохранность уровня их пенсионных выплат в реальном выражении.

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