Почему казахстанцам стоит задекларировать ценные вещи

Ценные вещи, например драгоценности, казахстанцы могут, но не обязаны декларировать. Однако, если это сделать, можно в будущем избежать проверок от налоговых органов. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент в стране идет третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые приняли участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги. В следующем году в систему войдут все остальные казахстанцы.

В первый год им придется заполнять декларацию по форме 250, в которой они отразят все свои активы и обязательства, а в последующие годы будут заполнять форму 270, где фиксируются их изменения.

Именно поэтому при заполнении декларации гражданам нужно отразить многие активы, особенно если они находятся за границей. При этом некоторое имущество отражать можно, но не обязательно, например, наличные деньги – о том, зачем их декларировать, если это не обязательно, мы подробно рассказывали здесь.

Помимо наличности, казахстанцы имеют право, но не обязаны декларировать и другие ценные вещи, например, драгоценности или картины, если их стоимость превышает 1 000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году)

Как отмечает финансовый эксперт и налоговый консультант Айдар Масатбаев в своем Telegram-канале «ProНалоги Казахстан», правильная оценка и декларирование имущества являются ключом к спокойствию и уверенности в будущем.

Но дело в том, что никто просто так не будет проверять казахстанцев на наличие каких-либо драгоценностей. Поэтому и декларировать их не обязательно. Зачем декларировать имущество, если это не обязательно Однако важно учитывать, планируется ли в будущем продажа ценной вещи. Если да, то лучше ее задекларировать.

Причем, если это касается какого-либо набора, то лучше оценить каждую вещь отдельно. Кроме того, важно помнить, что многие вещи, включая картины и раритеты, могут стоить меньше 1000 МРП, но со временем их стоимость возрастает. Поэтому важно задекларировать все активы, планируемые к продаже, особенно если их стоимость превышает этот порог. Если же этого не сделать, то Комитет государственных доходов в будущем может запросить дополнительную информацию у продавца и покупателя для подтверждения сделки с незадекларированным имуществом.

Важно также учитывать, что если продать незадекларированную ценную вещь, а затем совершить дорогостоящую покупку, то у налоговой может возникнуть вопрос «Откуда появились деньги?». В итоге гражданину придется объяснять происхождение средств. Поэтому, несмотря на то, что декларирование ценных вещей абсолютно добровольно, лучше ее провести, чтобы потом избежать неприятностей с налоговой.

@Автор: Илья Манаев

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