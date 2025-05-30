В Казахстане возобновился рост спроса на юань: чистая покупка валюты составила 148,6 млн тенге. Интерес усилился после спада в марте и отразил региональные различия в предпочтениях, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным Нацбанка РК, объем нетто-покупки китайской валюты через обменные пункты в апреле 2025 года составил 148,6 млн тенге. Это максимальный показатель с начала года, особенно на фоне отрицательных значений в марте и заметно более скромных объемов в феврале.

Где юани покупают, а где продают?

Наибольший интерес к юаню по-прежнему сосредоточен в Алматы – здесь зафиксирована чистая покупка на 103,9 млн тенге. Это около 70% от всего республиканского объема. В Астане показатель по юаню составил 27,6 млн тенге. Также значительный спрос наблюдался в Костанайской (7,8 млн), Карагандинской (5,4 млн), Павлодарской (4,7 млн), Северо-Казахстанской (4,2 млн) областях и Шымкенте (3,5 млн).

В то же время в ряде регионов фиксировалась чистая продажа юаней. В Восточно-Казахстанской области обменные пункты продали на 5,8 млн тенге больше, чем купили, в Западно-Казахстанской – на 3,8 млн тенге, в Алматинской – на 2,1 млн тенге. В отдельных областях, таких как Абай, Атырауская и Жамбылская, баланс по юаню остался близким к нулю или отрицательным.

На фоне ослабления интереса к рублю юань остается валютой, спрос на которую стабилизируется и частично замещает позиции традиционных партнеров, полагает старший сотрудник обменного пункта Максим Колесников.

«Апрельский разворот в чистых покупках юаня – не просто отскок после слабого марта. Это реакция на устойчивое укрепление юаня к тенге и ожидания дальнейшего роста двусторонней торговли с Китаем».Максим Колесников

Юаневые стимулы

Эксперт называет ряд причин, способствующих возвращению интереса к юаню.

Торгово-экономические связи с КНР. По итогам 2024 года двусторонний товарооборот достиг 43,8 млрд долларов, что на 9% больше, чем в предыдущем году.

По итогам 2024 года двусторонний товарооборот достиг 43,8 млрд долларов, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Рост электронной коммерции. Взрывная популярность китайских маркетплейсов стимулирует население использовать юань в качестве расчетной валюты.

Взрывная популярность китайских маркетплейсов стимулирует население использовать юань в качестве расчетной валюты. Динамика курса. За год курс юаня к тенге вырос почти на 16%, с 61,09 до 70,86 тенге (данные 30 мая 2024 года и 30 мая 2025 года). Это повышает привлекательность юаня как актива.

За год курс юаня к тенге вырос почти на 16%, с 61,09 до 70,86 тенге (данные 30 мая 2024 года и 30 мая 2025 года). Это повышает привлекательность юаня как актива. Валютная диверсификация. В условиях глобальных рисков интерес к альтернативным валютам усиливается. Юань рассматривается как надежный инструмент сохранения капитала.

Одним словом, спрос на юань в Казахстане постепенно переходит из разряда спекулятивного интереса в структурный тренд. В условиях роста китайского влияния в торговле, логистике и цифровой экономике юань постепенно занимает более прочное место в структуре валютного спроса в Казахстане, считает специалист.

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