Статистика обменных пунктов страны демонстрирует отчетливую тенденцию: население и бизнес продолжают активно избавляться от российских рублей. Почему меняются финансовые предпочтения казахстанцев – в материале Zakon.kz.

В апреле 2025 года население купило долларов на 66,9 млрд тенге. Это на 10% меньше, чем в марте, и на 54% меньше, чем в апреле 2024 года, что говорит о снижении спроса второй месяц подряд, свидетельствуют данные Нацбанка РК. Тем не менее доллар сохраняет позицию основной иностранной валюты.

Доллар: охлаждение спроса при сохранении лидерства

Снижение объемов нетто-покупки доллара может быть обусловлено стабилизацией тенге или перетоком средств в другие активы.

Основные объемы нетто-покупки доллара традиционно пришлись на:

Алматы (16,4 млрд тенге),

Шымкент (13,3 млрд тенге),

Мангистаускую область (8,3 млрд тенге),

Атыраускую область (6,1 млрд тенге).

Нетто-продажа доллара зафиксирована в Восточно-Казахстанской (минус 2,16 млрд тенге) и Алматинской (минус 1,06 млрд тенге) областях.

Рубль: отток, несмотря на укрепление

Наиболее яркой тенденцией двух месяцев является продолжающийся отток российского рубля с наличного валютного рынка Казахстана. В апреле нетто-продажа рублей составила 30,7 млрд тенге, что на 62% больше, чем в марте. Этот тренд на избавление от российской валюты устойчиво сохраняется с декабря 2024 года, что особенно примечательно, учитывая 20-процентное укрепление рубля к доллару США за этот период.

Финансовый аналитик Арсен Темирбаев объясняет этот тренд осторожным отношением казахстанцев к рублю, выделяя следующие причины:

волатильность курса: нестабильность рубля из-за геополитических и экономических факторов делает его ненадежным инструментом сбережения,

геополитические риски: события последних лет повысили восприятие рубля как валюты с повышенными рисками,

ограничения на международные расчеты: снижение удобства использования рубля в международных операциях уменьшает к нему интерес

«Сюда добавились и инфляционные ожидания: население уже традиционно воспринимает рубль как валюту с более высокой инфляцией по сравнению с долларом».

Арсен Темирбаев

Ушли в минус

Основная нетто-продажа рубля наблюдается в Астане (минус 30,0 млрд тенге), Алматы (минус 3,0 млрд тенге), Восточно-Казахстанская область (минус 553,8 млн тенге).

При этом в ряде приграничных регионов (Мангистауская, Западно-Казахстанская, область Абай) отмечается чистая покупка рубля, что объясняется локальной приграничной торговлей и временной трудовой миграцией. Однако эти исключения не меняют общего правила: рубль становится все менее привлекательным активом для большинства казахстанцев.

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