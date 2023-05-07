Почему казахстанцы меньше вкладывают в долларовые депозиты – мнения экспертов

Доля долларовых депозитов в казахстанских банках снижается из-за более привлекательных ставок по вкладам в тенге. О других причинах дедолларизации депозитов zakon.kz рассказали эксперты финансового рынка.

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в марте 2023 года депозиты в тенге увеличились на 3,7% до 21,6 трлн тенге, в иностранной валюте – только на 1,3% всего до 9,1 трлн тенге. В результате уровень долларизации снизился и к 1 апреля составил 29,8% по сравнению с 31,6% на начало 2023 года.

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов считает, что снижение долларизации депозитов происходит из-за низких нерыночных ставок по долларовым вкладам на уровне 1% и высокой доходности тенговых депозитов, на которые вдобавок были начислены дополнительные 10% от государства в рамках Программы защиты тенговых вкладов.

«Кроме того, на это влияют рекордная инфляция в стране с 1997 года и падение реальных денежных доходов казахстанцев в 2022 году, которое составило 13%. Другими словами, снижение долларизации вряд ли могло происходить только из-за одного фактора», — говорит Рамазан Досов.

Эксперты ВТБ (Казахстан) полагают, что дедолларизация экономики республики происходит во многом за счет укрепления тенге к доллару и также высоких процентных ставок по вкладам в нацвалюте.

«В настоящее время максимальная эффективная ставка вознаграждения по ним установлена 18,3%. Сбережения в тенге по итогам прошлого года стали самым доходным финансовым инструментом у физлиц и продолжают сохранять позиции лидера в 2023 году», – отмечают специалисты ВТБ.

Разница в долларизации

Отметим, что существует некоторый разрыв между уровнем долларизации по депозитам физических и юридических лиц. По данным Национального банка доля вкладов в валюте у юрлиц – 32%, по физлицам –27,6%.

Директор Департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Рустем Оразалин рассказал, что в прошлом году долларизация вкладов юрлиц была на уровне 38%, население хранило в долларах 35% депозитов.

«Юрлица более профессионально оценивают ситуацию на рынке, поэтому некоторый разрыв между долларизацией депозитов юрлиц и физлиц может присутствовать. В прошлом году, когда уровень неопределенности в экономике был беспрецедентным, мы видели, что население больше доверяет тенге, и долларизация устойчиво снижалась», – прокомментировал Рустем Оразалин.

Кроме того, на уровень долларизации также влияли технические причины, такие как курсовой эффект и фискальная политика. Кроме того, имели место вливания в экономику со стороны бюджета, что также отражалось на счетах бизнеса.

В целом на сегодняшний день долларовый разрыв между двумя типами депозитов составляет около 3%. Спикер не исключил, что долларизация депозитов может снижаться и в будущем. Однако необходимо помнить, что экономика завязана на импорте, поэтому ожидать нулевого уровня долларизации в развивающихся странах, в том числе и в Казахстане не стоит.

Еще одна причина разрыва в уровнях дедолларизации связана с тем, что в отличие от рядовых казахстанцев юрлица могут аккумулировать инвалюту для бизнес-целей – оплаты импортных поставок, обслуживания внешних обязательств, хеджирования валютных рисков, говорит Рамазан Досов.

«Действующие ограничения на покупку инвалюты для юрлиц –регистрация внешнеторговых сделок и предоставление подтверждающих документов при покупке иностранной валюты, обратная продажа при неиспользовании в течение 10 рабочих дней – осложняют продажу существующих валютных запасов, поскольку потом купить инвалюту будет не так легко, как продать», — Рамазан Досов

Эксперты ВТБ (Казахстан) добавили, что если обязательства компании (валютные займы, расчеты по контрактам с иностранными контрагентами. – Прим. ред.) действуют в твердых валютах, то бизнес старается аккумулировать максимальный объем средств в валюте, которой собирается платить.

Дальнейшая дедолларизация

Сегодня работа по дедолларизации экономики Казахстана продолжается, и порой довольно успешно. Расчеты населения в инвалюте минимизированы, а ставки по депозитам остаются более чем привлекательными. Но этого недостаточно.

«На предпочтения вкладчиков, помимо процентных ставок, инфляции, девальвационных ожиданий и изменений в финансовом положении, влияют и резкие колебания курса, динамика цен на сырьевом рынке, отдельные геополитические события и черные лебеди», – поясняет аналитик АФК Рамазан Досов.

Кроме того, крупные депозиторы-физлица, чьи вклады превышают 15 млн тенге, продолжают хранить большую часть своих сбережений в иностранной валюте. Несмотря на низкую ставку вознаграждения в 1% и долларовую инфляцию, которая в прошлом году превысила 6%.

«Это объясняется сильным влиянием «эффекта храповика» – физлица уделяют больше внимания прошлым значениям обменного курса при принятии решений по распределению активов. Таким образом, при благоприятном стечении вышеупомянутых факторов можно ожидать дальнейшей дедолларизации, но она не будет заметной у физлиц из-за упомянутого эффекта, а у юрлиц ввиду действующих ограничений на покупку инвалюты», – резюмировал Рамазан Досов.

Специалист Нацбанка Рустем Оразалин все же призывает казахстанцев вкладываться в тенговые активы, поскольку они могут стать более выгодным способом хранения средств как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде, и способны перекрывать в том числе и курсовые колебания.

В заключение отметим, по мнению спикеров, важно учитывать структуру своих расходов и при необходимости хранить сбережения как в валюте, так и в тенге. С одной стороны, это позволит снизить риски, а с другой, если не приумножить, то хотя бы сохранить собственные средства.

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