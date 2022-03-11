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Почему казахстанцы не могут снять или купить наличную иностранную валюту, объяснили в Нацбанке

Фото из открытых источников

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В Нацбанке прокомментировали ситуацию с наличной иностранной валютой в обменных пунктах.

«В связи с ростом обращений касательно ограничений на продажу или выдачу наличных долларов в обменных пунктах и банках второго уровня сообщаем, что Национальный банк не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в Республике Казахстан», – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны, в первую очередь, возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряжённой геополитической ситуации, передает informburo.kz

«С учётом сложившейся ситуации, Национальным банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объёма наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы – центрального банка США. Также сообщаем, что имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности», – сообщили в Нацбанке.

Вместе с тем, Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала коллективное обращение банков, в котором также отмечаются высокий спрос на покупку наличной иностранной валюты и трудности с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан.

«Хотим ещё раз подчеркнуть, что это касается именно наличной валюты. Безналичная валюта сохраняется на ваших счетах, которые Вы также можете увидеть и проверить через онлайн-банкинг. То, что сейчас происходит с наличной валютой – это временные затруднения, связанные именно с доставкой наличной валюты. Мы работаем вместе с Национальным банком, чтобы обеспечить стабильную поставку наличной валюты в Казахстан в кратчайшие сроки», – говорится в обращении.

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