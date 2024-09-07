Почему казахстанцы не платят взносы в ОСМС?

На сегодняшний день население Казахстана составляет 20 млн 140 тыс. человек, из которых 3,4 млн остаются вне системы ОСМС. В Фонде социального медицинского страхования провели анализ и выяснили, кто эти граждане.

Анализ показал, что 63% незастрахованных представляют мужчины, 37% – женщины. Примечательно, что 41% из них – молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. В целом значительная часть неохваченных ОСМС граждан – это экономически активное население.

Если смотреть в разрезе категорий плательщика, то 45% незастрахованных являются в прошлом наемными работниками. Возможно, они сейчас не трудоустроены либо работают не официально, поэтому за них не производятся обязательные платежи.

Еще 21% незастрахованных – это бывшие плательщики единого совокупного платежа, которые делали нерегулярные платежи или перестали оплачивать взносы в связи с утратой действия ЕСП с 1 января 2024 года.

Перестали платить взносы также ИП, на долю которых приходится 7%.

А 15% граждан страны вообще никогда не оплачивали взносы на ОСМС и не были участниками системы.

Однако это не значит, что незастрахованные остаются без медпомощи. При необходимости им оказывают медицинские услуги, которые входят в гарантированный государством пакет (к примеру, при ОРВИ, отравлении, травме, экстренной операции). В итоге за прошлый год 1,6 млн граждан, находящихся вне системы ОСМС, получили медицинскую помощь в ГОБМП на 163 млрд тенге.



Причины отсутствия статуса в ОСМС:



54% – не имеют средств для оплаты взносов,

29% – не желают оплачивать взносы,

8% – получают медицинские услуги на платной основе,

9% – пообещали застраховаться.

Что это дало и что нужно делать?



«Этот анализ позволил определить первостепенную причину отсутствия роста охвата населения, которая прежде всего связана с необходимостью создания социально-экономических условий для увеличения охвата населения системой ОСМС. Требуется адресная работа с неформально занятыми и индивидуальными предпринимателями, трудоустройство безработных и другие меры для дальнейшего вовлечения в ОСМС», – отметил заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Айдар Нуралиев.

Фонд медстрахования продолжит активную работу в данном направлении, тесно сотрудничая с центральными и местными исполнительными органами для достижения поставленных целей.

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