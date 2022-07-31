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Почему казахстанцы отказываются от работы при наличии вакансий

Фото из открытых источников

Несмотря на количество грантов на технические специальности, в стране всё равно наблюдается дефицит рабочих кадров.

Люди не идут в эту сферу из-за низкой оплаты труда и тяжёлых условий работы, говорят специалисты, передает informburo.kz

Почему одни сидят с протянутой рукой у торговых центров, другие же даже в инвалидном кресле зарабатывают сами себе на жизнь? Какие цели преследует работающая молодежь, какие вакансии сейчас актуальны – разбирался «31 канал»

Гульбану Ильясова с любовью рассказывает о своей кормилице – швейной машинке. Её она взяла в кредит и работает на ней уже много лет. Женщина – инвалид первой группы, но при этом трудится не покладая рук. Она шьёт национальные изделия: корпе, дорба и коржын. Мастерство переняла от своей мамы, так же, как и любовь к труду, невзирая на сложные жизненные обстоятельства.

«Сидят попрошайки возле мечетей, магазинов, я говорю: «Почему так сидите? Руки и ноги целы, почему не работаете?». «Ой, работы сейчас нет», – отвечают. А я работаю. Денег не хватает – пособия мало, сейчас всё дорого», – говорит она.

Работает мастерица на совесть, но свои изделия не рекламирует: работает сарафанное радио – качество, прочность и красота изделий не остаются не замеченными клиентами. А вообще в современном мире профессии физического труда постепенно становятся не в тренде, хотя спрос на них большой.

«На такие специальности, как разнорабочий, рабочий дорожный неохотно идут, потому что заработную плату хотят повыше, сложная и тяжелая работа. Мы, конечно, рассказываем, что не всё сразу даётся, что опыт нужен, и стоит пересмотреть свои амбиции, нужно показать себя. К примеру, в Костанае очень востребованы дорожные рабочие и водители. Но молодежь не идёт туда, так как заработная плата невысокая, а людям предпенсионного возраста не позволяет здоровье. Хотя настоящих специалистов в сфере физического труда и якобы непопулярных профессией работодатели ищут месяцами, предлагая даже вполне достойную оплату», – рассказывает руководитель сектора по работе с работодателями и соискателями Центра занятости Костаная Гульнар Утегенова.

Руководитель рекрутинговой компании Любовь Стаценко говорит, что сейчас у молодежи не в моде рабочие специальности.

«Им хочется найти рабочее место поближе к дому, светлое и просторное, с какими-то «плюшками» от компании. У них достаточно высокие запросы по заработной плате, тут даже вопрос не в должности руководящей или линейной, при условии, что у специалистов нет как таковой квалификации», – пояснила она.

Востребованность в обычных поварах, инженерах, строителях, дворниках не исчезла. Зарабатывать честно деньги было всегда в моде вне зависимости от современных тенденций. Не хватает для этого внимания со стороны государства для популяризации столь важных и необходимых профессий. Если бы, к примеру, дворник имел возможность взять льготное жильё из-за своих непростых условий труда, свободных вакансий было бы меньше.

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