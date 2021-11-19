Почему казахстанцы получаются некрасивыми на фото в паспорте

Найдено объяснение тому, почему фото казахстанцев для паспортов получаются не очень удачными. Эту закономерность заметил пользователь Facebook Ерлан Оспанов. По его словам, при оформлении документов в ЦОНе он заметил, что объектив фотоаппарата настроен на короткий фокус 24 миллиметра, что не очень правильно для фото на документы, передает Tengrinews.kz.

«На таком фокусе никто себе не понравится. Классика жанра и железное правило фотографирования: портреты снимают на 85 мм. Ну или на 100 мм, в крайнем случае (для кроповых камер — 55 мм). Соответственно, объект съемки должен располагаться дальше от фотоаппарата, чем при съемке на 24 мм. Тогда лицо будет красивое. Короткий фокус предназначен для съемки панорам, пейзажей. Портрет на коротком фокусе (24-36 мм) — как будто всю ночь пил», — заметил Ерлан Оспанов.

В комментариях многие пользователи согласились с автором поста, отметив, что в некоторых случаях изображение значительно искажается. Часть комментаторов отметили, что стесняются показывать свои фото на документах.

«Раньше фото на паспорт делали у профессиональных фотографов в фотоателье. Они-то знали, как и что нужно делать. Вот так, игнорируя, казалось бы, такую мелочь (на самом деле — фундаментальные основы фотографии), получаем неудовлетворенность целой (!) половины населения нашей страны!» — добавил он.

Данный пост прокомментировал управляющий директор НАО «Правительство для граждан» Байрам Азизов.

«На сегодняшний день фотоаппараты, используемые для документирования граждан в ЦОНах, предоставляются «Информационным производственным центром» МВД РК. Все требования по качеству и параметрам фото, формату прописаны в инструкции по фотографированию. При выходе из строя камер ремонтом также занимаются сотрудники Информационного производственного центра. Сотрудник ЦОНа лишь фотографирует и принимает скан-подписи клиента на планшете и вносит в информационную систему. Это интересное наблюдение, которое мы примем во внимание и предусмотрим обучение в будущем», — сказал Азизов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.