Почему казахстанские СМИ не пишут о смертях из-за прививки от коронавируса?

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, были ли зарегистрированы в Казахстане летальные случаи из-за прививки от коронавируса, передает zakon.kz.

Многие казахстанцы в соцсетях упрекают СМИ в том, что они не пишут новостей о летальных случаях из-за прививки от коронавируса в стране. В связи с этим мы обратились в Комитет санэпидконтроля с вопросом: «Были ли зарегистрированы в Казахстане случаи смерти вакцинируемых именно от прививки от коронавируса?»

Отвечая на этот вопрос в КСЭК, в первую очередь отметили, что вакцина против коронавируса «Спутник V», применяемая в Казахстане, безопасна и эффективна. Данной вакциной, наряду с нашей страной, прививают население более 50 стран, использовано более 10 млн доз.

Серьезных неблагоприятных случаев с момента начала вакцинации данным препаратом не зарегистрировано, — сообщили при этом в КСЭК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.