Почему казахстанские СМИ не пишут о смертях из-за прививки от коронавируса?

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, были ли зарегистрированы в Казахстане летальные случаи из-за прививки от коронавируса, передает zakon.kz.
Многие казахстанцы в соцсетях упрекают СМИ в том, что они не пишут новостей о летальных случаях из-за прививки от коронавируса в стране. В связи с этим мы обратились в Комитет санэпидконтроля с вопросом: «Были ли зарегистрированы в Казахстане случаи смерти вакцинируемых именно от прививки от коронавируса?»
Отвечая на этот вопрос в КСЭК, в первую очередь отметили, что вакцина против коронавируса «Спутник V», применяемая в Казахстане, безопасна и эффективна. Данной вакциной, наряду с нашей страной, прививают население более 50 стран, использовано более 10 млн доз.
Серьезных неблагоприятных случаев с момента начала вакцинации данным препаратом не зарегистрировано, — сообщили при этом в КСЭК.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области