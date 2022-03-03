Почему казахстанские учителя оказались в заложниках у родителей и администрации

Казахстанские школы то и дело оказываются в эпицентре скандалов: то учителя бьют учеников, то дети издеваются над учителями, то администрация школы заставляет педагогов выполнять несвойственные им функции.

А ещё за последние лет 20 средняя школа превратилась в испытательный полигон для реализации фантазий руководителей МОН и других чиновников от образования, которые неустанно вводят одни предметы и исключают из программы другие, передает informburo.kz

Однако педагоги продолжают сеять умное, доброе, вечное. Что их держит в школе?

Преимущества работы педагогом

Исмаилжан Иминов c 1983 года работает учителем в селе Каргалы Алматинской области. Он преподаёт русский язык и литературу в средней школе им. Кудыса Абсаметова (бывшая Каргалинская школа № 1), а также является писателем, публицистом и путешественником. По его словам, первый плюс работы в школе – хорошая зарплата.

«Учителя с хорошим стажем и высокой категорией могут зарабатывать в селе 400–500 тысяч тенге в месяц. 200–250 тысяч тенге, в некоторых случаях даже 300 тысяч получают вчерашние выпускники вузов. Для села, где многие жители едва сводят концы с концами и перебиваются непостоянными заработками, это очень хорошо», – отметил Исмаилжан Иминов.

Второй плюс: стабильная занятость. Сегодня даже топ-менеджеры нацкомпаний и руководители силовых структур не застрахованы от внезапного увольнения и сокращения зарплаты, не говоря уже о рядовых офисных работниках. А педагог может без особых проблем получить работу в школе и проработать там до конца жизни.

Третий плюс, по словам Иминова, это снижение базовой нагрузки с 37 до 32 часов в неделю. Четвёртый плюс – теперь учителя не метут улицы вместе с детьми, не занимаются организацией выборов, переписью населения. Если такое положение дел где-то и сохраняется, то теперь оно не повсеместно.

На этом же акцентировала внимание и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая много лет занималась проблемами образования. Она указала на пятый плюс: многие родители стали гораздо больше ценить труд педагогов после того, как были вынуждены проводить всё время со своими чадами во время карантина и самоизоляции. А ведь учителям приходится вести занятия в классах, где сидят по 40 человек, некоторые из которых терпеть не могут уроки и даже настроены враждебно к учителям.

Почему трудиться в школе непросто

И вот отсюда начинаются уже минусы работы в школе. Переполненные классы, в которых невозможно вести уроки, стали печальной реальностью в крупных городах Казахстана.

Второй минус: огромный объём бумажной работы, к которой с недавних прибавилась ещё и электронная. Да, уже давно стало понятно, что переход к электронному документообороту вместо того, чтобы облегчить деятельность учителей, только усложнил её. Тем более что периодически возникают проблемы с компьютерами, интернетом, электричеством.

«Из-за необходимости оперативно готовить отчёты по самым разным темам и в специальной форме, заполнять электронные журналы и дневники совсем не остаётся времени и сил на живую работу с детьми, что и является главным предназначением педагога. Хотя говорится, что учителя не отвечают за ЕНТ, им всё равно приходится готовить специальные папки о готовности учеников к ЕНТ. К ведению папок по исследовательской работе, по трудновоспитуемым детям, по классным часам мы давно уже привыкли. Но доходит до того, что если в твоём классе есть ученики, которые живут с отчимами или мачехами, то нужно ещё заводить и заполнять папку на каждую из таких семей», – возмутился Исмаилжан Иминов.

Третий минус: необходимость через каждые пять лет (возможно, скоро станет через каждые три года) подтверждать свою педагогическую квалификацию на специальных экзаменах. Кто не смог этого сделать, теряет свою категорию, спускается на ступень ниже и теряет в зарплате. Так что этот экзамен превращается в сильнейший стресс для учителей.

Четвёртый минус: необходимость иметь дело в том числе с абсолютно немотивированными к учёбе детьми, скандальными родителями, деспотичной администрацией. Иногда совпадают все три элемента, и это превращается в настоящий хоррор, усугубляющийся полным бесправием учителей.

Запрет на двойки

В советское время ученикам, которые не хотят или не могут учиться, ставили двойки и единицы, оставляли их на второй год, могли отправить в специальную школу-интернат. Сейчас же во многих школах нельзя ставить ученику плохие оценки, даже если он их заслужил. Так как, во-первых, в школу могут примчаться разгневанные родители и закатить истерику, во-вторых, низкие оценки учащихся портят имидж школы.

«У каждой школы есть своей рейтинг, который зависит от успеваемости учеников. Чем выше общая успеваемость, тем выше рейтинг школы. А если успеваемость низкая, значит, учителя плохо работают, не способны давать качественные знания и интересно вести занятия. Поэтому руководство школ крайне негативно относится к попыткам учителей ставить реальные оценки слабым ученикам. Даже если они вообще не учатся и не хотят учиться, их стараются вытягивать на тройки», – сообщила учитель физической культуры алматинской школы-гимназии № 68, вице-президент Казахской лиги экспертов образования РК Наталья Дрейт.

Кроме того, сейчас оценки за четверть формируются по результатам прежде всего СОР (суммативного оценивания за раздел) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть), а не по итогам успеваемости ученика в течение всей четверти. Учителю приходится исходить из трёх оценок – два СОРа и один СОЧ. И эти результаты формируют четвертную оценку.

Из-за этого многие ученики перестали готовиться к урокам каждый день, позволяют себе пропускать занятия, а мобилизуются только перед СОРами и СОЧами, а в остальное время почти не учатся.

Если же учитель ставит ученику действительно заслуженную им двойку, то потом ему приходится выслушивать и от администрации школы, и от родителей, что этот учитель виноват в плохой успеваемости школьника, не смог доступно и просто преподнести материал, заинтересовать, замотивировать, не сумел найти индивидуальный подход к ребёнку. Даже если в классе больше 40 человек, а классов несколько, объяснила Наталья Дрейт.

Перед администрацией нужно будет обосновать поставленную двойку, подготовить кучу бумажек, а после этого провести с двоечником дополнительные занятия и беседу с родителями. И, конечно, многие учителя не хотят усложнять себе жизнь, идти на конфликт, тратить время и нервы, доказывая свою правоту, и предпочитают просто поставить тройку, то есть оценить знания ученика, не имеющего никаких знаний, как «удовлетворительные». Хотя попадаются и принципиальные педагоги.

«В моей практике был случай, когда я поставила ученику двойку/незачёт по физкультуре. Была одна ученица, которая категорически не хотела ходить на уроки физкультуры, объясняя это тем, что ей нравятся только танцы. Я говорила и с ней, и с её родителями, убеждала, что подберу ей индивидуальные упражнения, поставлю музыку, пусть только приходит. Но тщетно. Её мать сказала, что раз дочь не хочет ходить, то пусть не ходит. Я ей поставила незачёт за четверть, то есть двойку. И назначила на каникулах время для отработки. Но и на каникулах школьница тоже не пришла. После этого у меня состоялся неприятный разговор с руководством школы, которое обвинило меня в том, что из-за меня у школы понизился рейтинг, и потребовало, чтобы я поставила этой девушке тройку. Но я сказала, что лично своей рукой не буду исправлять абсолютно справедливую оценку, а дальше уже вопрос решили без меня», – рассказала Наталья Дрейт.

Примерно то же самое рассказала учительница начальных классов алматинской гимназии № 105 Елена Чимирис.

«У современных родителей собственные, иногда весьма оригинальные представления о своём ребёнке. Они крайне негативно воспринимают замечания учителя по отношению к нему. Родители пытаются диктовать учителям условия, как они должны обучать детей, как с ними обращаться, какие оценки ставить», – отметила Елена Чимирис.

В то же время дети часто не выказывают уважения к учителям, да и вообще к старшим. А родители заявляют, что им некогда заниматься воспитанием, они работают, и этим должна заниматься школа.

В администрации школы тоже говорят, что не нужно ругать детей, ставить им низкие отметки и конфликтовать с родителями. Нужно сглаживать углы и избегать рисков.

Всё это привело к тому, что многие учителя смирились со своим положением, и если от них администрация, родители или сами ученики требуют ставить явно незаслуженные, завышенные оценки, то они это делают без лишних споров.

«Если ученики младших классов, недовольные полученными отметками, жалуются родителям, то ученики старших классов прибегают к психологическим манипуляциям и шантажу: вы меня довели, поэтому я выброшусь из окна, порежу себе вены, наглотаюсь таблеток, если не поставите мне более высокую оценку», – добавила Елена Чимирис.

После того, как в XIX веке в мире стали распространяться школы современного типа – с разделением учеников разного возраста на классы, с одинаковой для всех школ программой обучения, системой оценок, экзаменов и табелей, начал формироваться перечень качеств и способностей, необходимых педагогу. Поначалу в него входили строгость, справедливость, внешняя опрятность, чёткая речь и знание материала.

Потом в этот список попали гуманизм, тактичность, любовь к детям, любовь к преподаванию, эрудиция, стремление к овладению новыми знаниями и навыками.

По словам учителей, в контексте казахстанских школ сюда, наверное, ещё можно было бы добавить стрессоустойчивость, неутомимость, умение разбираться в электронных технологиях, дипломатичность, способность улаживать конфликты с учениками, с вечно недовольными родителями, готовность выполнять требования администрации школы и ставить ученикам такие оценки, какие скажет начальство, а не те, что они заслужили.

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