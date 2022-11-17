Почему кошки ложатся спать в ногах у человека: об этом должны знать все

Фото из открытых источников
Как известно, многие кошки очень любят спать в хозяйской постели.
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Но если кошка постоянно ложится спать в ногах у хозяина, это не только проявление любви и привязанности.
Объясняем, на что может указывать такое поведение питомца.
Почему кошка ложится спать в ногах
Давно замечено, что кошки часто ложатся на место очага болезни и «лечат».
Существует даже метод лечения с помощью контактов с кошками, называется фелинотерапия.
Так что, если ваша кошка постоянно ложится на один и тот же участок вашего тела, это повод сходить к врачу, проверить здоровье.
belnovosti.by
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