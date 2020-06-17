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Почему костанайцы должны взять на себя содержание общедомовых счетчиков?

ecotechnica.com.ua

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Несколько лет назад в большинстве многоквартирных домов Костаная по госпрограмме были установлены приборы учета тепла. Жильцы, взявшие тепловые счетчики в лизинг, 4 года выплачивали деньги за дорогостоящее оборудование. А тариф на тепло имели меньше, чем те у кого нет такого прибора. Сейчас в тепловой компании заявили, о том что срок госпрограммы истек, и жителям теперь надо обслуживать счетчики за свой счет, передает alau.kz

Вот такие объявления стали появляться на подъездах домов в Костанае. Местные ПКСК уведомляют жителей, о том, что по государственной программе тепловой компанией были установлены общедомовые приборы учета тепла и теперь жильцам нужно взять ответственность за их обслуживание на себя. Поскольку срок программы истек, а жильцы уже выплатили всю стоимость счетчика. Зависела она от диаметра и составляла около 800 тысяч тенге. Жители озадачены, тем, что обязанности по содержанию этих счетчиков ляжет на их плече. В КТЭК пояснили, что по госпрограмме было установлено 629 таких приборов и все жильцы знали, о том что спустя время счетчики будут принадлежать им во всех смыслах. Сейчас же коммунальщикам нужно, чтобы жильцы заключили договор на обслуживание.

«Взяли в состав общего имущества всех жильцов. с дальнейшим заключением договоров на сервисное обслуживание. Так как сервисное обслуживание, было согласно договору финансового лизинга только первые четыре года», — рассказала старший менеджер управления сбыта и реализации ГКП КТЭК. Ирина Трапезникова

Подобные акты о приеме оборудования заключили уже 20 местных ПКСК, но не все спешат это делать. Поскольку не хотят платить за обслуживание прибора. Стоимость обслуживания к слову, от 5 до 7 тысяч тенге в месяц. Эта сумма должна делиться на все квартиры в доме. Но вот, что если жильцы не заключат договор на обслуживание? Коммунальщики указали, что платить за тепло они будут по тарифу.

«С 1 апреля у нас вступил в действие тариф для потребителей, имеющих прибор учета, стоимость 1гкал составляет 4592,72 тенге, а для потребителей, не имеющих прибор учета 5658,77 тенге», — добавила Ирина Трапезникова.

А общедомовой прибор учета так и останется в домах, которые его выкупили. Но толку от него не будет.

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