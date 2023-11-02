Почему костанайцы разводятся?

С 1 сентября в Казахстане гражданские суды не рассматривают дела о разводах, теперь вопросы, касающиеся семей с детьми, передаются в ювенальные суды. За два месяца ими было рассмотрено уже более 100 исков.

Хотят развестись в основном семьи, которые прожили в браке от пяти лет. Председатель специализированного ювенального суда отмечает, что при выяснении причин развода чаще всего семьи называют- отсутствие взаимопонимания.

«Если брать статистику за прошлый год, то в прошлом году с вынесением решения об удовлетворении требования рассмотрено 1943 дела. Эта статистика сохраняется уже на протяжении многих лет. Порядка двух тысяч браков расторгаются только в Костанайской области. Если брать масштаб республики, то это конечно еще больше. Задача перед судами стоит — сохранение семьи», — говорит председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш Шармухаметова.

Для этого ювенальный суд совместно с практикующим психологом запустили проект — «психология счастливых отношений». Он нацелен на те пары, которые сейчас находятся на грани развода. Первый тренинг прошел в минувшую субботу, и в нем приняли участие более 30 человек. Как отмечают организаторы, пришли туда как молодые пары, так и более взрослые. По словам психолога, с каждым они стараются отработать проблемы семейных отношений.

«Было видно, что они очень заинтересованы, в том, чтобы улучшить качество отношений. Они конспектировали то, что я говорила. Это говорит о том, что человек пришел не просто послушать. Он действительно хочет, что-то взять и применить в жизни. Чтобы заглянуть в этот листок и посмотреть как в этой ситуации себя повести. Потому, что я давала такие точечные консультации как обойтись без конфликта, а если он произошел каким образом его конструктивно разрешить», — отметила практикующий психолог Мила Ковалёва.

Тренинги — бесплатные, они включают в себя целую серию мероприятий: это и теоритические семинары, терапевтические группы и последующее сопровождение. Попасть на них может любая пара, которая хочет сохранить семью.

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