Почему любовь к животным в Казахстане становится дорогим удовольствием

Бич инфляции ударил не только по самим казахстанцам, но и по их домашним любимцам.

А с осени к росту цен прибавился еще и дефицит – с полок зоомагазинов начали пропадать «бюджетные» корма. Ситуацию на рынках изучали журналисты Zakon.kz.

В Шымкенте выросли цены даже на услуги ветеринаров

В Шымкенте с начала до конца января корма для кошек и собак исчезали с полок зоомагазинов и небольших торговых точек. Корм можно было приобрести только в супермаркетах, но не всегда хорошего качества.

«У меня дома кот кастрированный, для них нужен специальный влажный корм, который стоит дороже обычного. Но приобрести его в январе во всех магазинах Шымкента было практически невозможно. Благо, существуют интернет-магазины, они и спасали, покупала корм для своего любимца там», – рассказывает жительница Шымкента Алиса Дунаева.

Любители животных также жалуются на высокую стоимость кормов. В супермаркетах Шымкента на сегодня самый дешевый влажный корм начинается от 150 тенге и доходит до 290. За сухой корм придется оставить от 600 тенге (400 гр) до трех тысяч (2,2 кг). Сэкономить удастся только в том случае, если брать еду для животных в больших объемах в оптовых точках, рассказывают жители.

По словам Айгуль Имбергеновой, президента фонда «Защита животных «Аяныш», корма подорожали из-за санкций западных стран в отношении России. По ее словам, выросли цены также на рисовую сечку и ветеринаров.

«У нас собачий приют. В приюте 84 собаки и один кот. Наши животные на смешанном питании. Это значит натуральная еда и сухой корм. В среднем у нас уходит в день 20-ти килограммовый мешок, или около 30 мешков в месяц. Мешок стоит примерно, хотя еще в 2022 году стоит около 17 тысяч. 30 мешков умножаем на 25 тысяч, получается 750 тыс. тенге в месяц», — говорит Айгуль Имбергенова.

По словам спикера, дефицит с кормами они заметно ощущали, когда началась спецоперация в Украине. Сейчас перебоев с поставкой еды для животных нет, тем не менее Айгуль возмущена столь быстрым ростом цен на корма.

В Костанае дефицита кормов нет, но ценники все сильнее кусаются

В марте 2022 года из продажи стали исчезать корма от американской компании Mars. В основном Whiskas и Kitekat, которые продавцы называют кормами низшего ценового диапазона. Владельцам животных тогда предлагали продукцию других производителей. В середине 2022 года поставки удалось наладить, но цены на них начали расти практически каждый месяц.

К примеру, в октябре 2022 года пакет Kitekat весом 1,9 кг в зоомагазине можно было купить за 2190, в декабре – уже 2250. Сегодня в супермаркетах такой корм стоит от 2390 тенге. А пакет Whiskas весом 350 грамм – 800 тенге.

В начале года на полках супермаркетов появился корм для котов и для собак от российской компании Мираторг. По акции можно купить кошачий корм весом 300 грамм за 729 тенге. А пакет еды для собак этой же фирмы весом 1,1 кг – за 2049. В тоже время 2,2 кг Pedigree можно приобрести за 3050 тенге, получается, что килограмм обходится в 1386 тенге.

Есть в Костанае и несколько кормовых супермаркетов, там можно найти огромное количество наименований: от самых дешевых до суперпремиум. Как говорят продавцы, цена почти на все резко подскочила в середине 2022 года. По их словам, цену повышают оптовые поставщики из-за усложнившейся логистики.

У пенсионерки Марины Ивановой уже пять лет живет сиамская кошка по кличке Бусинка. И каждый раз после получения пенсии Марина Степановна заходит в зоомагазин недалеко от дома, чтобы купить своей любимице какую-нибудь вкусняшку.

«Моя Бусинка больше всего любит желешки с курицей или уткой. Еще полгода назад я приходила в магазин два раза в месяц, покупала по 10 пачек разных видов, теперь захожу только после пенсии. И если раньше покупала более качественный корм, то теперь за те же деньги, но более дешевый. Иногда беру и пакет сухого корма, чтобы было чем накормить кошку, когда болею», – рассказала пенсионерка.

У другой пенсионерки Алии Бабаевой в квартире живет спаниель. В основном женщина готовит питомцу сама: покупает 10-килограммовый мешок макарон для собак, куриные лапки. Но, по ее словам, цены даже на эти продукты постепенно повышаются.

«Макароны за три месяца подорожали на 100 тенге, теперь стоят 2300 тенге за мешок. Цена на куриные лапки пока держится на уровне 170 тенге за кило», – добавила Алия Бабаева.

В Костанае есть возможность выпускать свои сухие и влажные корма для кошек и собак. О таком намерении на одной из встреч говорили руководители недавно запущенного крупного мясокомбината. С возведением помещения проблем не будет, зато они возникли с подключением оборудования к газу.

«Еще в 2019 году нам выдали технические условия на 490 кубов газа, сегодня мы расходуем 250 кубометров. И нам нужно просто легализовать оборудование на 130 кубов. Но от филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по непонятным нам причинам мы уже дважды получали отказ. И никто не знает, когда будет решен этот вопрос», – пояснил директор предприятия Николай Рожко.

По расчетам руководителей компании, местные корма будут более доступными по цене, иметь хорошее качество. Но пока они не берутся прогнозировать точную дату их появления на рынке.

Атырауские предприниматели сомневаются в востребованности отечественных кормов

В Атырауской области цены на корма для кошек и собак выросли, но не критично. В супермаркетах и «магазинах у дома» еда для животных в продаже преимущественно недорогая. 100-граммовый пакетик для псов «Chappi» с кусочками говядины 105 тенге, 600- граммовый сухой корм той же марки от 600 тенге и выше. Для кошек в продаже самый дешевый «Kitekat» от 100 до 120 тенге.

В зоомагазинах в достаточно широком ассортименте корма производства Италии, Франции, Германии, России. Для кошек 85-граммовые пакетики с кусочками курицы в желе марки «Proplan» от 500 до 585 тенге. Металлические баночки от 490 до 500 тенге. В ассортименте помимо премиум класса есть бюджетные варианты, 100-граммовый пакетик влажного корма в пределах 300 тенге.

«Нашей овчарке даем обычную еду, готовим супы, в каши добавляем мясо, колбасу. Специальный корм для собак «Chappi» тоже покупаем, а он немного подорожал», – говорит хозяйка пятилетней овчарки Греты.

Кстати, в Атырау на деньги неравнодушных горожан построены два приюта, где сейчас содержатся 120 собак и 15 кошек.

«Чтобы прокормить большое количество животных, ежедневно требуется 5 мешков сухого бюджетного корма, каждый по 10 кг стоимостью 15 тысяч тенге. Мы стараемся брать у оптовиков, чтобы выходило дешевле. Еще покупаем или нам безвозмездно дают мясные отходы, варим супы и каши. Приютили бы и других бездомных животных, только все упирается в стоимость кормов, они дорожают», — говорит руководитель общественного фонда «Доброе сердце Атырау» Венера Манасова

Петропавловским любителям животных приходится раскошеливаться

В Петропавловке прилавки изобилуют ассортиментом кормов для животных. Нет на них, пожалуй, только одного – самого востребованного в силу дешевизны. Бюджетные «желейки» Kitekat по 135 тенге за 75-граммовую пачку в городе найти практически невозможно.

В отсутствии Kitekat теперь самый доступный по цене – это Whiskas. Порцию в те же 75 граммов можно купить за 151 тенге для котят и за 166 для взрослых кошек. Та же порция корма Perfect Fit стоит 195 тенге, Felix – 185 тенге, Sheba — 214 тенге, остальные марки еще дороже, цены доходят до 300 тенге за 75-граммовую упаковку. Дороже всего – куриные биточки Gourmet в консервной банке – 493 тенге за порцию 85 граммов.

Ассортимент сухих кормов для кошек скуднее, чем желейных. Но зато дешевый Kitekat в свободной продаже. Пачка в 350 граммов продается за 488 тенге. Упаковка в 1,9 кг – 2291 тенге.

Корма профессионального уровня в городских супермаркетах не реализуют. Чтобы приобрести таковой, нужно идти в ветеринарную аптеку или специализированный зоомагазин.

85 граммов желейного Pro Plan стоит 549 тенге. Сухие профессиональные корма зависят от их специализации. Трехкилограммовая упаковка для стерилизованных кошек — 14000 тенге, аналогичный корм Royal Canin – 12 000 тенге за 2 килограмма. 1,5 килограмма Pro Plan для кошек с чувствительным пищеварением – 7230 тенге. Профкорма для кошек продают и на вес. В среднем цена килограмма – 4000-6500 тенге.

Собачьи корма стоят дешевле, чем кошачьи лакомства. 85 граммовая желейная пачка Pedigree – 131 тенге. 600 граммов сухого Chappi – 634 тенге. 15 кг Chappi «говядина» – 13000 тенге. Darling – 15 000 за 10 кг.

Профессиональные корма для собак – уже в разы дороже и чаще всего продают только внушительными объемами. 15 килограммовый пакет Probalance с лососем стоит 36000 тенге, 20 кг Royal Canin – 45 000 тенге. 14 кг Pro Plan – 41 000 тенге. На вес корма для собак продают довольно редко. Цена килограмма варьируется в пределах 2500-4000 тенге.

В Семейские магазинчики влажный корм завозится раз в месяц и раскупается сразу же

В небольших отделах с товарами для домашних любимцев уже с ноября нет дешевого влажного корма. Если даже изредка происходит завоз, весь товар буквально сметают за полдня. Семейчанка Салтанат Абишева уже не знает, чем кормить своего кота Тихона. Домашний любимец требует влажный корм и категорически отказывается от любой предлагаемой замены.

«Он приучился к этому типу корма еще котенком, сейчас Тишке уже больше 13 лет, он стар, а потому заново переучить его уже практически невозможно», – пояснила Салтанат Абишева.

По словам хозяйки кота, если раньше вопрос был в цене корма, то сейчас – в самом его наличии.

О проблемах с поставками рассказала индивидуальный предприниматель из Семея Татьяна Семенова.

«Сегодня ситуация такая, что мы получаем влажный корм для животных лишь один раз в месяц. И этот объем раскупается буквально в течение нескольких часов. Мы теряем покупателей и теряем доходы от продаж», – пожаловалась Татьяна Семенова.

По словам продавца одного из отделов товаров для животных Натальи Русских, с проблемой поставок влажного корма они также столкнулись в ноябре 2022 года. До этого момента все фирмы-поставщики и оптовые базы работали по заявкам, четко выполняя все заказы.

«А потом ввели нормы на заявки по количеству корма для кошек и собак. Нас ограничивали по всем позициям. Например, могли принять заявку только на определенную фирму-производителя, обеспечив поставку всей линии кормов, но по 7-9 штук каждого вида корма. И это раз в месяц, не чаще», – рассказала Наталья Русских.

По словам продавца, их постоянные клиенты – люди небогатые, а потому она даже не делает заявок на поставку очень дорогих кормов, цены которых превышают порог в 150 тенге за пачку. Доступных же по цене кормов пока в наличии нет. И когда завершится кризис, ни предприниматели, ни продавцы, не знают.

При этом торговые агенты и супервайзеры оптовых фирм прокомментировать дефицит влажного корма не сумели, ссылаясь на свою некомпетентность в этих вопросах.

Впрочем, нельзя говорить, что Семей вообще лишился влажного корма, остались бренды, которые традиционно оценивали свою продукцию на порядок выше.

Так в некоторых отделах и супермаркетах можно приобрести корма по ценам от 150 тенге (уцененный товар или товар со скидкой) до 250 тенге за одну пачку. Найти корм по цене 120-150 тенге – огромная удача. И уж если она повернулась лицом, то покупатель приобретает сразу несколько десятков пачек.

В Карагандинскую область пытаются зайти китайские поставщики

Цены на сухие корма в Карагандинской области выросли не менее, чем в два раза с осени. Специализированные корма, предназначенные для породистых и выставочных, по цене выросли в три раза. Некоторые виды кормов сейчас в дефиците, а другие и вовсе исчезли с рынка.

Владелица зоомагазина Виктория Митина рассказала корреспонденту Zakon.kz как сейчас обстоят дела с кормами для домашних питомцев. По ее словам, дистрибьюторы не говорят прямо оптовым закупщикам, с чем связаны дефицит и рост цен. Но горожане считают, что всему виной военные действия на Украине и санкции, наложенные на Россию.

Многие зарубежные производители кормов были вынуждены уйти с российского рынка, многие каналы поставки из России в Казахстан нарушились. Зато стало больше кормов для животных производства Китая.

«К примеру, корм фирмы Purina «Cat chow» полностью исчез (с кормом «Dog chow» для собак все нормально). Я не могу сказать, с чем это связано. Могу только предположить. Когда начались санкции против России, на рынке стали появляться проблемы с кормами. Ведь большая часть идет к нам из России. Этот корм был для нас одним из самых ходовых товаров», – рассказывает Виктория Митина.

Корм фирмы Purina «Cat chow» находится в средней ценовой категории, килограмм стоит 2500-2700 тенге. Считается ниже класса «премиум», относится к эконом-классу, но достаточно хорошего качества. Многие владельцы домашних животных кормили своих любимцев именно им. В магазине Виктории Митиной остались последние несколько мешков этого корма. Новых поставок не предвидится.

Авторы: Светлана Новак, Карина Адильбекова, Тасия Колевид, Инна Литвиненко, Кира Мороз, Кирилл Александров, Екатерина Гуляева, Ева Гоцкая

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