Почему люди боятся пятницу 13-го и что нельзя делать в этот день?

Пятница, 13-е или «День неприятностей», в 2023 году выпадает дважды — 13 января и 13 октября, рассказывает 78.ru

Многие люди слышали, что пятница 13-е — плохой день, который непременно принесет множество неудач.

Что означает пятница 13

Все приметы и суеверия, связанные с датой, не имеют научного обоснования и основываются лишь на вере и мифах. Психологи утверждают, что страх перед этим днём — результат детской травмы и социального программирования.

Патологический страх пятницы 13-го называют тердекафобей. Впервые этот термин был использован в 1910 году Айседором Кориатом в книге «Аномальная психология». Существуют и другие термины — параскаведекатриафобия и фриггатрискаидекафобия

Что нельзя делать в пятницу 13

Если вы всё-таки убеждены, что пятница 13-е — сакральная дата, то вам следует знать, что нельзя делать:

избегайте важных решений — некоторые люди считают, что пятница 13 — неудачный день для принятия серьезных решений или начала новых проектов. Их рекомендуют отложить до более удачных дней;

не проводите свадьбы — наши предки были убеждены, что браки, заключённые в этот день, кратковременны и не принесут молодожёнам семейного счастья;

будьте подальше от водных объектов и не пересекайте реки — можно утонуть. Суеверные люди также стараются избегать путешествий на кораблях или лодках в этот день;

будьте осмотрительны — пятница 13 часто ассоциируется с проблемами и несчастьями. Многие люди проявляют повышенную осторожность и избегают рискованных или опасных действий.

Как привлечь деньги и удачу в пятницу 13

Несмотря на распространенную негативную ассоциацию с пятницей 13, многие люди стремятся привлечь удачу и деньги в этот день. Вот несколько способов, которые могут помочь привлечь положительную энергию:

Позитивная мысль — сохраняйте позитивное мышление. Уверенность и оптимизм могут помочь привлечь удачу и деньги. Красный цвет в одежде и аксессуарах — некоторые люди считают, что ношение или украшение красным цветом в пятницу 13 помогает привлечь деньги и удачу. Сделать амулет или оберег своими руками и надеть его — можно поискать в интернете варианты создания амулета, который будет символизировать процветание и благополучие. Медитация и аффирмации — позитивные мысли рождают позитивные действия. Регулярно уделяя время на медитации и разного рода аффирмации, вы не только укрепите веру в удачу, но и привлечете деньги в вашу жизнь.

Приметы на пятницу 13

Пятница 13-го ассоциируется с различными несчастными случаями и неблагоприятными событиями. Список самых распространенных примет:

Разбить зеркало: традиция говорит, что если разбить зеркало в этот день, то человека ждут семь лет несчастий. Во многих культурах зеркало является символом души, и его разрушение считается неблагоприятным знаком. Видеть чёрную кошку: если чёрная кошка перебежит дорогу перед вами в этот день, это принесет несчастье и привлечет неприятности. Открыть зонт в помещении: так есть риск навлечь беды и несчастья. Встреча с человеком, рожденным в этот день: считается, что встреча с человеком, рожденным в пятницу 13, может принести несчастье. Это суеверие скорее основано на страхе перед неизвестным и не имеет рационального обоснования.

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