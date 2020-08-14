Почему локдаун на выходных продлевают в Казахстане?

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, почему продлевают локдаун в выходные дни, передает корреспондент zakon.kz.

Первая задача — это сохранить ту положительную динамику по показателям, которую достигли. Что является главным в передаче инфекции — это контакты людей. Все мы прекрасно понимаем, что в выходные дни контакты возрастают, население начинает передвигаться. Это те же торговые центры, торговые дома, рынки. Когда мы говорим, что в выходные дни приостанавливается деятельность в основном крупных объектов, которые связаны с массовым скоплением людей, перед нами стоит задача разобщения, уменьшение контактов. Это значит прерывание передачи инфекции. Вот простая логика, — сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

В свою очередь первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Эльдар Жумагазиев добавил, что локдаун на выходных будет продлен на две недели, если бизнес ответственно отнесется к предъявляемым требованиям, то его снимут.

Министр Алексей Цой сказал, что локдаун на выходных будет длиться две недели. Выручка бизнеса в большей степени создается на выходных. Мы на это идем сознательно, на это согласны. Хотим посмотреть насколько ответственно будет вести себя бизнес. Через две недели, если все будет нормально, то буем просить, чтобы локдаун по выходным сняли. Это постепенный процесс. В этом отношении здоровье людей — ключевой фактор, — отметил Эльдар Жумагазиев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.