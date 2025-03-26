С 1 апреля в Костанайской области стартует прием заявлений в первые классы. В этом году ввели новшества. Если раньше документы принимались через информационную платформу «Сакура», то теперь, их нужно будет подавать через сайт электронного правительства Егов.кз.

Необходим перечень документов. Это заявление родителей или других законных представителей, медицинские справки формы №065-у и Паспорт здоровья ребенка №052-2/у, две фотографии размером 3х4. При необходимости особых инклюзивных условий для ребенка, требуется заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Заявки на сайте электронного правительства принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.

В этом году школы области по плану должны принять около 10 тысяч детей. Напомним, что в первый класс могут пойти дети, которым уже исполнилось или в текущем календарном году исполнится 6 лет, независимо от уровня подготовки. Анна Лазарева также отметила, что подать заявление можно и по-старинке, то есть в бумажном формате. Кроме того, в каждой школе для удобства родителей имеются уголки самообслуживания. Принцип приема документов остался прежним, в первую очередь рассматриваются заявители, проживающие близ школы, а после желающие с других участков.

«Несмотря на то, что зачисление в первый класс проводится до 31 августа, количество класс-комплектов в школах ограничено. В востребованные школы областного центра места заполняются достаточно быстро. В гимназии, в лицеи, в любые инновационные школы с прошлого года поступление ведется на общих основаниях. Без всяких собеседований, без всяких экзаменов и у каждой этой школы теперь тоже есть свой территориальный участок. Поэтому, тем, кто стремится попасть в гимназии и лицеи, поступление откладывать нежелательно», — говорит пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

Причинами отказа приема заявления могут стать несоответствие предоставленных документов, их недостоверность или нехватка мест в самой школе. Специалист отметила, что эту проблему стараются постепенно решать. В этом году в Костанае открылись две новые школы в общей сложности на 2100 мест. И, до конца этого года планируется открыть еще две в микрорайонах «Береке» и «Кунай».

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