Почему могут отклонить заявку на 10 соток земли в eGov

Казахстанцы пожаловались на перебои в работе сайта «Правительства для граждан» eGov.kz при попытке встать на очередь на получение 10 соток земли, передает Tengrinews.kz.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что в некоторых регионах прием заявок приостановлен.

При попытке встать на очередь на получение бесплатной земли от государства под строительство дома некоторым казахстанцам госорган отклоняет запрос по причине недоступности постановки на очередь.

«На прошлой неделе в тестовом режиме мы вывели услугу постановки на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток). 8 апреля услуга запущена официально. С тех пор услугой в онлайн-формате воспользовались более 100 тысяч раз. Мы оцифровали 1,3 миллиона очередников, которые подали заявку до запуска услуги», — сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщается, что со стороны портала eGov ограничений нет, все работает в штатном режиме.

«Услуга может быть недоступна в тех регионах, в которых акиматы попросили временно приостановить постановку на очередь, так как они актуализируют списки очередников. В случае отклонения или отказа приема заявления в постановке на очередь можно обратиться в выбранный местный исполнительный орган для разъяснений причин с помощью Е-Өтініш. Основная причина недоступности населенного пункта связана с актуализацией акиматами имеющихся списков», — объяснили в министерстве.

Ранее для получения участка казахстанцы обращались в местные акиматы, а списки очередников хранились в акиматах. Теперь эта услуга открылась на портале eGov.kz. Услуга доступна по ЭЦП.

Напомним, любой казахстанец в возрасте от 18 лет имеет право получить земельный участок, а это 10 соток земли, под индивидуальное жилищное строительство бесплатно. При этом неважно, имеете ли вы недвижимость — квартиру, дом, гараж или земельный участок. Но собственником земельного участка можно стать только после подписания акта о вводе жилого дома в эксплуатацию. Повторное бесплатное предоставление земельных участков для указанной цели не допускается.

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