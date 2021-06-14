Почему не будут снижать пенсионный возраст, объяснили в Минтруда

В министерстве труда и социальной защиты населения заявили, что не планируют снижать пенсионный возраст. Глава ведомства озвучил причины, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день вопрос по снижению пенсионного возраста не рассматривается. Здесь есть объективные моменты, потому что мы с 1998 года перешли на новую накопительную систему. В зависимости от того, как человек участвует в накопительной системе, от стажа, он может получить более высокую пенсию. То что касается снижения пенсионного возраста, завтра люди просто могут не успеть накопить часть пенсии. Поэтому данный вопрос не рассматривается, — заявил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов.