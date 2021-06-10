Почему не работают фонтаны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная

«А что случилось с городом?Цветов нет, фонтанов нет, они рушатся. Вроде же писали, что выделили деньги на фонтаны?»

«Действительно, раньше любили гулять по набережной, особенно деткам нравились фонтаны. А теперь и здесь, и в центре ничего не функционирует».

«Фонтаны — это боль наших городов. Задумки грандиозные, но только до ума не доводят. А если доводят, то некому за ними смотреть, через год приходят в негодность».

Такими комментариями пестрят соц.сети. Горожане выражают негодование по поводу неработающих фонтанов. Если в прошлом году в связи с пандемией и карантином, это не удивляло ни кого, то в этом люди искренне недоумевают. Почему фонтаны до сих пор не все запущены? И в излюбленных местах отдыха горожан, вместо взмывающих вверх потоков воды — такая унылая картина.

«Поздний запуск был в связи с тем, что договор был заключен только 31 мая текущего года. Так как по госзакупкам там был только один участник госзакупок и пришлось в связи с этим перенести конкурс. И затянулись работы по запуску фонтанов»,- объясняет главный специалист ЖКХ акимата Костаная Станислав Лобанский.

Сейчас подрядчик определен и работы идут полных ходом. На благоустройство, техническое обслуживание и ремонт, к слову, выделили не малую сумму.

«В текущем году договор заключен с подрядной организацией ТОО «Строй двор», то есть выделено порядка 44 миллионов на обслуживание фонтанов в 2021 году. В эту сумму входит обслуживание, промывка фонтанов, пуско-наладочные работы и в том числе ремонт. То есть на эту сумму также будет частично заменен гранит, который был в результате вандализма поврежден. Будет произведена замена и ремонт», — говорит специалист.

В Костанае 24 фонтана. Из них два — плавающих. Установлены они на реке Тобол, в районе Большого моста. Этот фонтан запустят во вторую очередь. А вот уже сегодня фонтаны заработают в парке «25 лет Независимости», пообещали в отделе ЖКХ.

«Из 24 фонтанов — это плавающие фонтаны, фонтаны в парке «25 лет Независимости», то есть каскадные и в Центральном сквере, то есть получается сейчас ведутся пуско-наладочные работы по запуску в парке «25 лет Независимости». Уже насосы установлены, наполняются чаши фонтанов. Сегодня будет произведен запуск», — пообещал Станислав Лобанский.

А вот насладиться прохладой от фонтана в Центральном сквере, костанайцы смогут не раньше следующей недели. Зимой была разморожена система подачи воды, и в городе не нашлось нужной трубы, чтобы произвести замену. Трубу заказали и обещают осуществить ремонтные работы в максимально короткие сроки.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.