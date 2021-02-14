Почему не стоит отказываться от домашнего телефона в эпоху смартфонов

Домашний телефон давно стал анахронизмом, более того, нет никакой экосистемы, которая была бы к нему привязана, передает zakon.kz.

Однако все же есть причины, которые оправдывают нахождение этого устройства в доме, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

Единственной причиной, которая может как-то оправдать его присутствие в доме, – наличие резервной связи на случай, например, разрядки мобильного телефона или его прихода в состояние непригодности, — считает эксперт.

Кроме того, как добавил он, по домашнему телефону можно разговаривать без помех, если по мобильной связи это в силу каких-то причин не получается.

Также домашний телефон может пригодиться для вызова экстренных служб. Однако это причина слабо оправдывает его наличие – уже сейчас домашние номера никто не спрашивает, так что телефоны могут оставаться только у тех, кто совсем никак не хочет подружиться с мобильным, а со временем и вовсе уйдут в небытие, — заключил Шерман.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.