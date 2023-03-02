Почему не стоит заправлять бак под завязку, рассказал автоэксперт

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Эксперт ZR Михаил Колодочкин развеял миф, что заполнять канистры и баки автомобилей под завязку опасно, так как «может рвануть». Рвануть не рванет, но делать этого все равно не следует, так как возможны другие неприятности, рассказывает Tengri Lifestyle.
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Вообще, чтобы заправить бак современного автомобиля под завязку, нужно еще очень постараться: у заправочного пистолета то и дело будет срабатывать «отсечка».
Допустим, удалось, тогда в итоге вы заполните не только бак, но и весь канал до заливной горловины. Если автомобиль после заправки проедет какое-то расстояние, неприятностей не будет: избыточные литры израсходуются.
А вот если оставить такой автомобиль на солнцепеке, расширяющийся при нагревании бензин может потечь наружу.
Таким образом, полный бак не страшен, а переполненный способен на мелкие пакости.