Спор о праве отдельных категорий пенсионеров на государственную базовую пенсионную выплату дошёл до Конституционного суда Казахстана, однако действующие правила менять не стали, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд поступили обращения с просьбой проверить на соответствие Конституции подпункты 1) и 2) статьи 205 Социального кодекса — нормы, которые определяют круг получателей базовой выплаты. Заявители уточняли, что получают пенсии за выслугу лет, назначенные после 1 января 2016 года. По действующему законодательству эта категория не относится к тем, кому положена базовая пенсионная выплата.

Авторы обращений считали такое ограничение нарушением принципов социального государства и своих конституционных прав, поскольку часть пенсионеров фактически исключается из системы господдержки.

Рассматривая жалобы, суд напомнил: согласно пункту 1 статьи 28 Конституции гражданам гарантируются минимальный размер пенсии и социальное обеспечение по возрасту, инвалидности, болезни, потере кормильца и по иным законным основаниям. При этом Конституция допускает, что порядок и размеры пенсионных выплат устанавливаются законом — при соблюдении минимальных социальных гарантий. Эти гарантии могут определяться с учётом экономической ситуации, продолжительности жизни, состояния здоровья населения и других объективных факторов.

Конституционный суд также указал, что аналогичный вопрос уже рассматривался ранее. По итогам проверки было принято нормативное постановление от 8 апреля 2023 года №8, которое продолжает действовать и сохраняет юридическую силу. В связи с этим суд отказал в принятии обращений к конституционному производству.

Что такое базовая пенсионная выплата

Государственная базовая пенсионная выплата — это ежемесячная выплата из бюджета, предназначенная для обеспечения пенсионерам минимального уровня дохода.

Кто имеет право на базовую пенсию

Право на базовую выплату имеют:

граждане, достигшие пенсионного возраста;

лица с трудовым стажем до 1998 года и/или стажем участия в пенсионной системе после 1998 года;

получатели солидарной и (или) накопительной пенсии.

Кто не получает базовую пенсию

Базовая выплата не назначается:

получателям пенсий за выслугу лет, назначенных после 1 января 2016 года;

лицам, не соответствующим критериям Социального кодекса.

