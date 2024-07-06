Почему некоторые лекарства хотят убрать из списка бесплатных в Казахстане

В Казахстане изменят перечень лекарств для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения пациентов – появился проект соответствующего приказа профильного комитета Министерства здравоохранения РК, сообщает informburo.kz

Как отмечается в сравнительной таблице к документу, перечень решили оптимизировать во исполнение протокола заседания коллегии, состоявшегося 22 февраля под председательством министра здравоохранения Акмарал Альназаровой.

Некоторые препараты исключат из перечня, поскольку они не оказывают влияния на смертность, продолжительность жизни и сроки наступления инвалидности. Другие препараты решили исключить из-за невозможности расчёта потребности в них в связи с отсутствием эпидемиологических данных.

Из перечня решили убрать некоторые препараты, назначаемые от 32 заболеваний. Среди них: язва желудка и 12-перстной кишки, внебольничная пневмония, синусит, кератит, хронические инфекции мочеполовой системы. Исключаемые препараты включают омепразол, амоксициллин, кларитромицин, метронидазол, карбамазепин, преднизолон, хлоропирамин.

Проект приказа Минздрава выставлен на публичное обсуждение до 18 июля

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