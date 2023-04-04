Почему некоторые пенсионеры не получают выплаты из ЕНПФ, имея накопления, в Казахстане

Если казахстанец работал официально, то после выхода на пенсию ему полагаются выплаты из ЕНПФ. Но многие граждане их не получают. О том, почему так происходит, читайте в материале nur.kz.

Когда казахстанец работает официально, работодатель платит за него все положенные налоги и отчисления, в том числе и обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Эти деньги хранятся и копятся на индивидуальном пенсионном счете. За счет них после достижения пенсионного возраста вкладчик помимо государственной пенсии будет получать еще и выплаты по возрасту из ЕНПФ.

К слову, по состоянию на 1 марта 2023 года средняя выплата из пенсионного фонда составила 32 065 тенге.

Однако многие казахстанцы, даже имея накопления, по итогу не получают положенные выплаты, а довольствуются лишь государственной пенсией.

Почему пенсионеры не получают выплаты из ЕНПФ

Дело в том, что до 2018 года казахстанским пенсионерам, чтобы начать получать государственную пенсию и выплаты за счет накоплений, нужно было по отдельности обращаться в центр обслуживания населения (ЦОН) и отделение ЕНПФ. Как итог, многие граждане оформили только государственную пенсию.

Сейчас такой проблемы нет, и казахстанцам достаточно обратиться только в ЦОН, чтобы начать получать обе составляющие пенсии. Тем не менее, многим из тех, кто вышел на пенсию до 2018 года, до сих пор не платят положенные выплаты из ЕНПФ, но ситуация постепенно меняется.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд, совместно с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» регулярно проводится сверка граждан для выявления тех, кто достиг пенсионного возраста и имеет пенсионные накопления, при этом получает государственную пенсию, но не обратился за выплатой в ЕНПФ.

Таким образом в 2022 году удалось проактивно, то есть без личного участия пенсионеров, назначить выплаты порядка 7 тыс. казахстанцам – 4,5 тыс. женщин и 2,5 тыс. мужчин. За все время проактивная услуга была оказана 24 тыс. человек.

При этом в Казахстане до сих пор есть граждане, которые имеют пенсионные накопления, но не получают соответствующие выплаты из фонда, поэтому в ЕНПФ рекомендуют своевременно обращаться за своей пенсией.

Другими словами, казахстанцам на пенсии нужно проверить наличие накоплений, и если они есть, то стоит обратиться в ЦОН для оформления выплат, а не ждать когда придет SMS-сообщение для их проактивного назначения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.