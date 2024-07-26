Почему некоторых казахстанцев исключили из очереди на получение жилья

Председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков объяснил исключение некоторых казахстанцев из числа очередников на получение жилья. По его словам, они не соответствуют предъявляемым требованиям, передает BaigeNews.kz.

«В целом на сегодняшний день насчитывается 650 тыс очередников, из них почти 440 очередников — это социально уязвимые слои населения», — сообщил Бакытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК.

При этом он отметил, что сегодня проводится работа по очистке данной очереди.

«С прошлого года анализируется ситуация по 400 тыс очередникам, из них 330 тыс очередников, которые сейчас находятся в очереди, были признаны очередниками, по которым имеются несоответствие тем параметрам, по которым обеспечивается нахождение в очереди. Сейчас проводится проверка. Но с начала года мы уже исключили из очереди порядка 40 тыс очередников. Очередь уменьшается, и этот процесс мы оцифровали. Уведомление о том, что нужно подтвердить нахождение в очереди и его соответствие направляются в электронном, в виде SMS гражданам», — резюмировал спикер.

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